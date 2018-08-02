С 17 по 19 октября в Сочи пройдет Finopolis 2018

Полторы тысячи участников из российских и зарубежных компаний, эксперты и представители органов власти соберутся на площадке форума, чтобы обсудить главные вопросы развития финтех-индустрии: правовое регулирование цифровизации, направления развития финтеха, использование данных и киберриски, баланс прибыли и этики в эпоху искусственного интеллекта, технологические компетенции современного человека, и многое другое.

Работу форума 17 октября откроет Молодежный день FinTech. В мероприятиях Молодежного дня примут участие студенты, аспиранты и недавние выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев. Для участников Молодежного дня запланированы мастер-классы и лекции ведущих российских и иностранных экспертов в области технологий, встречи с руководителями ведущих российских банков, финтех-стартапов и ИТ-компаний.

Студенческие команды посоревнуются в финтех-баттле, в ходе которого им предстоит решить реальные кейсы от участников рынка. Победители конкурса получат награды от оргкомитета и партнеров Finopolis 2018. Подать заявку на участие и ознакомиться с деталями программы можно на сайте мероприятия.

В рамках форума уже в четвертый раз пройдет конкурс финтех-стартапов, направленный на развитие инновационной среды и рост числа высокотехнологичных проектов. Подать заявку могут команды, предлагающие новые решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке. Отбор будет производить компетентное жюри, в которое войдут представители крупнейших финансовых компаний России . Для участия будут выбраны десять финалистов, которые представят свои проекты на площадке форума. Победители получат денежные гранты на развитие проекта, а также рекомендации опытных предпринимателей и экспертов.