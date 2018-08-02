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В Губкинском нерадивую мать отправили в колонию за нежелание трудиться
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В Губкинском нерадивую мать отправили в колонию за нежелание трудиться 

ИА Север-Пресс 38 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Губкинском местную жительницу приговорили к 2 месяцам и 5 дням колони за уклонение от отбывания наказания, — сообщает окружная прокуратура.
В ноябре прошлого года мировой судья назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства за неуплату алиментов. После вступления приговора в законную силу осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию и разъяснили порядок и условия отбывания наказания.
В феврале этого года женщину устроили в ООО «Комплекс-2 Сервис», но на работу она не приходила. Уважительных причин на это у неё не было, и её уволили за прогулы. После увольнения из организации нерадивой матери снова выдали направление на трудоустройство в ООО «Уютный город», куда она также не являлась.
За уклонение от отбывания наказания начальник губкинского филиала управления федеральной службы исполнения наказаний России по ЯНАО по согласованию с прокурором города направил в суд представление о замене исправительных работ на лишение свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии-поселении.
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