В Губкинском нерадивую мать отправили в колонию за нежелание трудиться

В Губкинском местную жительницу приговорили к 2 месяцам и 5 дням колони за уклонение от отбывания наказания, — сообщает окружная прокуратура.

В ноябре прошлого года мировой судья назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства за неуплату алиментов. После вступления приговора в законную силу осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию и разъяснили порядок и условия отбывания наказания.

В феврале этого года женщину устроили в ООО «Комплекс-2 Сервис», но на работу она не приходила. Уважительных причин на это у неё не было, и её уволили за прогулы. После увольнения из организации нерадивой матери снова выдали направление на трудоустройство в ООО «Уютный город», куда она также не являлась.