Воронежский заповедник поделился милыми кадрами из жизни самца косули

Фотоловушка «поймала» животное во время дневной прогулки. В сети появились новые кадры из жизни обитателей воронежских лесов. На этот раз в объектив фотоловушки Хопёрского заповедника попал самец косули. Милый ролик с животным появился на официальной странице заказника в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказывают сотрудники заповедника, запись была сделана в июле. На видео можно наблюдать, как животное неспешно прогуливается в поисках еды.

Стоит отметить, что милые обитатели лесов нередко попадают в объективы фотоловушек и камер простых обывателей. Так в прошлом месяце воронежцы повстречали косулю, прогуливавшуюся у ЖК «Ботанический сад».