Ещё
Воронежский заповедник поделился милыми кадрами из жизни самца косули
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежский заповедник поделился милыми кадрами из жизни самца косули 

Вести Воронеж 38 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Фотоловушка «поймала» животное во время дневной прогулки. В сети появились новые кадры из жизни обитателей воронежских лесов. На этот раз в объектив фотоловушки Хопёрского заповедника попал самец косули. Милый ролик с животным появился на официальной странице заказника в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказывают сотрудники заповедника, запись была сделана в июле. На видео можно наблюдать, как животное неспешно прогуливается в поисках еды.
Стоит отметить, что милые обитатели лесов нередко попадают в объективы фотоловушек и камер простых обывателей. Так в прошлом месяце воронежцы повстречали косулю, прогуливавшуюся у ЖК «Ботанический сад».
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области обнаружили уникальное захоронение аланской принцессы На одну пробку меньше. В Воронежской области построят трассу в обход Борисоглебска В Воронежской области проверили, как соблюдаются права человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов13
Украинские военные заявили о масштабном «котле»195
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона174
У России таких ракет нет. И не будет69
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение