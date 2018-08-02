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Вечно пьяный мужчина доездился в Пугачеве и Ивантеевке до штрафа на 220 тысяч рублей
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Вечно пьяный мужчина доездился в Пугачеве и Ивантеевке до штрафа на 220 тысяч рублей 

САРАТОВ24 40 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В отделе судебных приставов по Пугачевскому и Ивантеевскому районам Саратовской области ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя уголовного штрафа. Сообщается, что он неоднократно нарушал правила дорожного движения, управляя своим «Audi» в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 220 тысяч рублей, но выплачивать деньги нарушитель не торопился. Тогда судебные приставы запретили любые сделки (продажа, дарение и т. д.) с «орудием преступлений» — автомобилем «Audi». Кроме того, гражданин был ограничен в праве выезда за пределы России. Узнав о действующих ограничениях, должник поспешил расплатиться в полном объеме, сообщило управление региональной службы судебных приставов.
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