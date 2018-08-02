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На Сакмарской ТЭЦ продолжается капремонт
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На Сакмарской ТЭЦ продолжается капремонт 

ProOren 41 минуту назад
Фото: ProOren
В Оренбурге ведут капремонт на Сакмарской ТЭЦ, которая отапливает 80% жилых домов областного центра.
В пресс-службе «Т Плюс» рассказали, что подготовка станционного оборудования к зиме является первостепенной задачей. На реализацию ремонтной и инвестиционной программ выделено более 200 млн рублей.
В завершающей стадии сегодня ремонт турбины № 4. Теплоэнергетики занимаются прокачкой масла и готовят турбины к балансировке. В работах задействованы специалисты Чебоксарского филиала «ЭнергоремонТ Плюс».
К этому моменту выполнено 3/4 всего объема работ. Вскоре специалисты займутся восстановлением изоляции и опрессовкой. Полностью капремонт котла будет завершен до 25 сентября.
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