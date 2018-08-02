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Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины построят на Зубовском бульваре
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Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины построят на Зубовском бульваре 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
На Зубовском бульваре в центре Москвы будет построен центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
«Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины построят на Зубовском бульваре», — говорится в сообщении.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, общая площадь сложного в объеме здания составит более 5 тыс. кв. м.
«Развитие медицины, особенно первичного звена, — одна из задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Этот центр будет переменной этажности, высотой до пяти этажей, с небольшой антресолью первого. Все это позволит совместить функциональность и элегантный вид будущего центра», — пояснил С. Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что внутри центра будет несколько отделений, включая диагностическое, водолечебное, а также помещения для физиотерапии и реабилитации. Помимо этого, центр сможет совмещать медицинскую и научную функции благодаря лаборатории и отделу по научной работе.
«Фасады планируется отделать панелями из фибробетона с покрытием двух типов. Изнутри все помещения будут приспособлены для свободного перемещения маломобильных групп населения. Точный адрес будущего центра — Зубовский бульвар, вл. 35, стр. 3», — рассказали в Москомархитектуре.
В пресс-службе добавили, что проектировщиком выступает ООО «Финпроект», заказчиком — ООО «М Технология».
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