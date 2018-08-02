Новая трансформаторная подстанция появится в Музыкальном районе Краснодара

Краснодаре для повышения надежности энергоснабжения Музыкального микрорайона смонтируют новую блочную трансформаторную подстанцию. Ее установят на углу улиц Гомельской и им. Есенина, сообщает пресс-служба администрации города.

Также в микрорайоне построят три км новых электрических кабельных сетей, завершить работы рассчитывают к июлю 2019 года. Работы выполнят специалисты филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» за счет средств собственной инвестиционной программы.

После строительства новой подстанции на нее заведут головные кабельные линии 10 киловольт от подстанций «РИП», «ЗИП», кабельные линии подстанций «Изумрудный город» и «Лента». В настоящее время проектная документация на подстанцию проходит согласование у собственников инженерных сетей.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», также в Краснодаре в рамках реконструкции увеличат мощность пяти подстанций: 35 кВ «Калинино» и 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Северная». Суммарная мощность этих подстанций вырастет с 325 до 497 мегавольт-ампер, что существенно повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.