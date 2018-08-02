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Полгода цеплялся за жизнь: парень, обстрелянный в Сухом Логу бывшим гаишником, скончался от ран
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Полгода цеплялся за жизнь: парень, обстрелянный в Сухом Логу бывшим гаишником, скончался от ран 

e1.ru 44 минуты назад
Фото: e1.ru
27-летний житель Сухого Лога Владимир Фефилактов, которого обстрелял из ружья бывший гаишник Павел Насонов, скончался в больнице. Об этом сообщила мама Владимира Светлана Фефилактова, которая до последнего надеялась на выздоровление своего сына.
— 27 июля его выписали из больницы, но 30-го числа Вове стало хуже, и я снова отправилась к врачам. А сегодня он умер, — сказала женщина.
Напомним, мы очень подробно рассказывали об этой истории. 26 февраля этого года Владимир подъехал к своему дому на улице Гоголя в Сухом Логу, где жил с девушкой. В это время на балконе своей квартиры стоял Павел Насонов, вооруженный охотничьим ружьем. Мужчине, который незадолго до этого вышел из длительного запоя, показалось, что во дворе кого-то избивают. В итоге Насонов выпустил заряд дроби в голову Фефилактову, после чего молодого человека в критическом состоянии доставили в местную больницу.
Из-за тяжести травм Владимира перевели в Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Однако хирурги оказались бессильны: осколки дроби застряли у молодого человека в голове. По словам Светланы Фефилактовой, медики опасались проводить операцию, поскольку был риск разрушить головной мозг. В итоге все закончилось для Владимира медленной агонией.
Павел Насонов в колонию так и не попал, хотя полностью признал свою вину. Суд пришел к выводу, что отставной гаишник стрелял с балкона будучи невменяемым. Однако родственники Владимира будут добиваться, чтобы Насонову дали реальный срок.
Апелляционную жалобу Свердловский областной суд будет рассматривать 17 августа.
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