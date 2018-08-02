Жители 20 нижегородских домов будут платить за электричество напрямую «ТНС энерго»

Поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке намерен расторгнуть договоры с 15 ДУКами Нижнего Новгорода, задолжавшими за электричество. Как сообщает пресс-служба компании, дома, которые сейчас обслуживаются этими управляющими компаниями, теперь будут оплачивать счета напрямую «ТНС энерго» с 1 сентября.

Согласно информации, к данному моменту 15 домоуправляющих компаний задолжали поставщику электроэнергии в общей сложности более 21 миллиона рублей. Наибольшая задолженность числится у шести ДУКов:

ООО «ЖЭК № 1» — 9,6 миллиона рублей;

ТСЖ «Бекетова 8 и 8А» — 1,9 миллиона рублей;

ООО «ЖКХ 83/4» -1,6 миллиона рублей;

ТСЖ «Нижегородская, 10» — 1,6 миллиона рублей;

ТСЖ «Долина М-165» — 1,3 миллиона рублей;

ТСЖ «Гордеевка» — 1,1 миллиона рублей.

Кроме этих компаний договоры будут расторгнуты с ЖСК-477, ТСН «Славянское», ТСН «Деловое», ТСЖ «Бекетова 26/1», ООО «Эскадра-НН», ТСЖ «№ 478», ТСЖ «Тихоновский, 7», ТСЖ «Тургенева-28», ТСЖ «Березка».

Таким образом, жители 20 многоквартирных домов, ранее обслуживаемых этими компаниями, теперь будут иметь дела напрямую с ПАО «ТНС энерго НН». Речь идет о следующих домах в Нижнем Новгороде:

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улица Верхне-Печерская, дом № 9;

улица Славянская, дом № 33;

улица Деловая, дом № 24, корпус 2;

улица Бекетова, дома № 26/1; № 8, № 8А;

улица Ижорская, дом № 34А;

Верхневолжская набережная, дом № 10, корпус 1;

улица Композитора Касьянова, дом № 5, корпус 1;

улица Ковровская, дома № 47, № 45;

улица Ульянова, дом № 7 Б;

улица Нижегородская, дом № 10;

улица Родионова, дом № 165.

улица Тургенева, дом № 28;

Московское шоссе, дома № 27А, № 29А, № 25А;

улица Гордеевская, дом № 61А;

улица Березовская, дом № 103.

По указанным адресам с 23 по 26 августа специалисты компании будут проверять в квартирах индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ). А с 23 по 26 сентября они проведут контрольный съем показаний счетчика.

После этого, начиная с октября, жильцам этих домов необходимо будет передавать показания счетчиков в «ТНС энерго» до 26 числа каждого месяца.

Напомним, 2 августа три дома в Советском районе остались без электричества.

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Фото: pixabay.com