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Жители 20 нижегородских домов будут платить за электричество напрямую «ТНС энерго»
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Жители 20 нижегородских домов будут платить за электричество напрямую «ТНС энерго» 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке намерен расторгнуть договоры с 15 ДУКами Нижнего Новгорода, задолжавшими за электричество. Как сообщает пресс-служба компании, дома, которые сейчас обслуживаются этими управляющими компаниями, теперь будут оплачивать счета напрямую «ТНС энерго» с 1 сентября.
Согласно информации, к данному моменту 15 домоуправляющих компаний задолжали поставщику электроэнергии в общей сложности более 21 миллиона рублей. Наибольшая задолженность числится у шести ДУКов:
ООО «ЖЭК № 1» — 9,6 миллиона рублей;
ТСЖ «Бекетова 8 и 8А» — 1,9 миллиона рублей;
ООО «ЖКХ 83/4» -1,6 миллиона рублей;
ТСЖ «Нижегородская, 10» — 1,6 миллиона рублей;
ТСЖ «Долина М-165» — 1,3 миллиона рублей;
ТСЖ «Гордеевка» — 1,1 миллиона рублей.
Кроме этих компаний договоры будут расторгнуты с ЖСК-477, ТСН «Славянское», ТСН «Деловое», ТСЖ «Бекетова 26/1», ООО «Эскадра-НН», ТСЖ «№ 478», ТСЖ «Тихоновский, 7», ТСЖ «Тургенева-28», ТСЖ «Березка».
Таким образом, жители 20 многоквартирных домов, ранее обслуживаемых этими компаниями, теперь будут иметь дела напрямую с ПАО «ТНС энерго НН». Речь идет о следующих домах в Нижнем Новгороде:
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улица Верхне-Печерская, дом № 9;
улица Славянская, дом № 33;
улица Деловая, дом № 24, корпус 2;
улица Бекетова, дома № 26/1; № 8, № 8А;
улица Ижорская, дом № 34А;
Верхневолжская набережная, дом № 10, корпус 1;
улица Композитора Касьянова, дом № 5, корпус 1;
улица Ковровская, дома № 47, № 45;
улица Ульянова, дом № 7 Б;
улица Нижегородская, дом № 10;
улица Родионова, дом № 165.
улица Тургенева, дом № 28;
Московское шоссе, дома № 27А, № 29А, № 25А;
улица Гордеевская, дом № 61А;
улица Березовская, дом № 103.
По указанным адресам с 23 по 26 августа специалисты компании будут проверять в квартирах индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ). А с 23 по 26 сентября они проведут контрольный съем показаний счетчика.
После этого, начиная с октября, жильцам этих домов необходимо будет передавать показания счетчиков в «ТНС энерго» до 26 числа каждого месяца.
Напомним, 2 августа три дома в Советском районе остались без электричества.
Ранее мы сообщали о том, что более 2 тысяч случаев хищения электроэнергии зафиксировано в Нижегородской области.
Фото: pixabay.com
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