В 2017 году на железной дороге в Мумбаи (Индия) погибало 8 человек ежедневно

На 20 июля 2018 года статистика смертей на ж/д путях и объектах в районе Мумбаи за последние 5 лет составила 18 тыс. человек. Примерно 89% из погибших мужчины. Сообщается, что очень часто погибших не удается идентифицировать. В этом году на железнодорожных объектах Мумбаи зафиксировано уже 1404 смерти. Чаще всего причинами гибели людей становятся сходы подвижного состава, заполняемость которых на 6-9% превышает допустимые нормы. Ежегодно на железнодорожных объектах Индии в гибнет примерно 50 тыс. человек.