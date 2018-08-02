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В 2017 году на железной дороге в Мумбаи (Индия) погибало 8 человек ежедневно
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В 2017 году на железной дороге в Мумбаи (Индия) погибало 8 человек ежедневно 

РЖД-Партнер 44 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
На 20 июля 2018 года статистика смертей на ж/д путях и объектах в районе Мумбаи за последние 5 лет составила 18 тыс. человек. Примерно 89% из погибших мужчины. Сообщается, что очень часто погибших не удается идентифицировать.
В этом году на железнодорожных объектах Мумбаи зафиксировано уже 1404 смерти. Чаще всего причинами гибели людей становятся сходы подвижного состава, заполняемость которых на 6-9% превышает допустимые нормы.
Ежегодно на железнодорожных объектах Индии в гибнет примерно 50 тыс. человек.
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