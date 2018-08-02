На сентябрьских выборах в Самарской области будут работать общественные наблюдатели из Москвы

В этот день в Самарской области состоятся выборы губернатора Самарской области, довыборы депутата Государственной думы от региона по 158 избирательному округу и дополнительные выборы депутатов в законодательные органы ряда муниципальных образований губернии.

На всех 1762 избирательных участках Самарской области будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты региона. Большинство из них — 80% — уже отработали на выборах президента РФ 18 марта.

Тогда в губернии на участках присутствовало больше 2,5 тыс. наблюдателей. Кандидатов общественники набирали среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, не зависимых от политических партий.

По информации Общественной палаты региона, за порядком на избирательных участках следили 769 работников бюджетных организаций, 682 пенсионера, 670 сотрудников производственных предприятий, 584 студента, а также офисные менеджеры, домохозяйки, члены нотариальной палаты и другие жители региона. Они выступали третьей стороной в избирательном процессе.

Первая сторона — это политические партии, наблюдатели от которых так или иначе имеют на выборах собственные интересы. Вторая сторона — участковые избирательные комиссии. Нередко между ними возникают недопонимания.

Общественные наблюдатели стали независимыми арбитрами, которые помогали решать такие споры. «Высокое доверие к результатам выборов президента РФ было, потому что представители общественности своими глазами видели, как проходило голосование», — считает советник главы региона Ирина Скупова

Полученный на президентских выборах опыт общественники применят и в сентябре. Тем не менее, голосование 9 сентября пройдет с изменениями.

Сегодня представители Общественной палаты и правительства Самарской области провели семинар для координаторов наблюдателей, на котором рассказали о всех новшествах в избирательном законодательстве. Полученными знаниями координаторы затем поделятся с наблюдателями на своих участках.

Одно из нововведений заключается в том, что теперь областное законодательство позволяет присутствовать на избирательных участках сразу двум наблюдателям, но в разное время. По словам председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, это сделает их работу более эффективной.

"Работать на избирательных участках тяжело. 18 марта к концу дня многие наблюдатели очень устали", — отметил спикер. Теперь наблюдатели будут сменять друг друга. Это позволит им оперативнее сообщать о выявленных на участках нарушениях.

Второй новинкой является то, что наблюдатели будут тесно взаимодействовать с сотрудниками МВД и напрямую контактировать с полицейскими, которые отвечают за охрану общественного порядка на участках.

Также 328 участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. На семинаре координаторов наблюдателей учили, как вести себя в помещениях с КОИБ, на что обращать внимание. Эти знания станут хорошим подспорьем для наблюдателей не только на выборах.

"Создание института общественных наблюдателей преследует много важных целей, — сказал Виктор Сойфер . — Это школа воспитания политически активных граждан. Это повышение навыков правовой культуры у населения. Для большинства наблюдателей — это опыт взаимодействия с избирательной комиссией. 18 марта многие уже получили первый и хороший опыт".

Во время семинара Виктор Сойфер вручил координаторам наблюдателей, проявившим себя на выборах президента РФ, благодарность от секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева