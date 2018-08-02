На сентябрьских выборах в Самарской области будут работать общественные наблюдатели из Москвы 

В этот день в Самарской области состоятся выборы губернатора Самарской области, довыборы депутата Государственной думы от региона по 158 избирательному округу и дополнительные выборы депутатов в законодательные органы ряда муниципальных образований губернии.
На всех 1762 избирательных участках Самарской области будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты региона. Большинство из них — 80% — уже отработали на выборах президента РФ 18 марта.
Тогда в губернии на участках присутствовало больше 2,5 тыс. наблюдателей. Кандидатов общественники набирали среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, не зависимых от политических партий.
По информации Общественной палаты региона, за порядком на избирательных участках следили 769 работников бюджетных организаций, 682 пенсионера, 670 сотрудников производственных предприятий, 584 студента, а также офисные менеджеры, домохозяйки, члены нотариальной палаты и другие жители региона. Они выступали третьей стороной в избирательном процессе.
Первая сторона — это политические партии, наблюдатели от которых так или иначе имеют на выборах собственные интересы. Вторая сторона — участковые избирательные комиссии. Нередко между ними возникают недопонимания.
Общественные наблюдатели стали независимыми арбитрами, которые помогали решать такие споры. «Высокое доверие к результатам выборов президента РФ было, потому что представители общественности своими глазами видели, как проходило голосование», — считает советник главы региона Ирина Скупова.
Полученный на президентских выборах опыт общественники применят и в сентябре. Тем не менее, голосование 9 сентября пройдет с изменениями.
Сегодня представители Общественной палаты и правительства Самарской области провели семинар для координаторов наблюдателей, на котором рассказали о всех новшествах в избирательном законодательстве. Полученными знаниями координаторы затем поделятся с наблюдателями на своих участках.
Одно из нововведений заключается в том, что теперь областное законодательство позволяет присутствовать на избирательных участках сразу двум наблюдателям, но в разное время. По словам председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, это сделает их работу более эффективной.
"Работать на избирательных участках тяжело. 18 марта к концу дня многие наблюдатели очень устали", — отметил спикер. Теперь наблюдатели будут сменять друг друга. Это позволит им оперативнее сообщать о выявленных на участках нарушениях.
Второй новинкой является то, что наблюдатели будут тесно взаимодействовать с сотрудниками МВД и напрямую контактировать с полицейскими, которые отвечают за охрану общественного порядка на участках.
Также 328 участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. На семинаре координаторов наблюдателей учили, как вести себя в помещениях с КОИБ, на что обращать внимание. Эти знания станут хорошим подспорьем для наблюдателей не только на выборах.
"Создание института общественных наблюдателей преследует много важных целей, — сказал Виктор Сойфер. — Это школа воспитания политически активных граждан. Это повышение навыков правовой культуры у населения. Для большинства наблюдателей — это опыт взаимодействия с избирательной комиссией. 18 марта многие уже получили первый и хороший опыт".
Во время семинара Виктор Сойфер вручил координаторам наблюдателей, проявившим себя на выборах президента РФ, благодарность от секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.
ОП РФ обещает оказать коллегам из региона поддержку и вновь направить на сентябрьские выборы своих представителей. Напомним, 18 марта из столицы приезжали 69 общественников.