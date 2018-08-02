Ещё
До завершения приема заявок на конкурс «Достояние губернии» осталась одна неделя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До завершения приема заявок на конкурс «Достояние губернии» осталась одна неделя 

ТРК Губерния 47 минут назад
Прием заявок продолжается. У бизнес сообщества Самарской области есть шанс побороться за престижное звание «Достояние губернии». Конкурс организован нашей телерадиокомпанией совместно с Общественной палатой Самарской области и при поддержке правительства региона. Заявить о себе можно в десяти номинациях. Они охватывают практически все отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, здоровье, наука и образование, бренд. Отдельного внимания заслуживает «Гостеприимная губерния». К участию в ней приглашаются все, кто так или иначе был задействован в организации и проведении главного футбольного события — ЧМ-2018.
ТРК Губерния: последние новости
Горячую воду отключат на 2 недели в 5 районах Самары В Самаре празднуют День Воздушно-десантных войск Из-за дыры в асфальте на Алма-Атинской в Самаре изменено движение транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета40
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет93
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение