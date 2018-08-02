До завершения приема заявок на конкурс «Достояние губернии» осталась одна неделя 

Прием заявок продолжается. У бизнес сообщества Самарской области есть шанс побороться за престижное звание «Достояние губернии». Конкурс организован нашей телерадиокомпанией совместно с Общественной палатой Самарской области и при поддержке правительства региона. Заявить о себе можно в десяти номинациях. Они охватывают практически все отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, здоровье, наука и образование, бренд. Отдельного внимания заслуживает «Гостеприимная губерния». К участию в ней приглашаются все, кто так или иначе был задействован в организации и проведении главного футбольного события — ЧМ-2018.