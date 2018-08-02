Работники «Идей для дома» просят депутата Шулепова вернуть работу и зарплату

9 августа состоится заседание Арбитражного суда Вологодской области , которое должно поставить точку в судьбе торгового центра на Ленинградском шоссе. Тяжба тянется уже пять лет — с тех пор, как в 2013 году суд признал недействительным разрешение на строительство. Причина — нарушение регламента по расстоянию к газонаполнительной станции. Документ подписал Евгений Шулепов, который тогда был Главой города Вологды

«Мы не ищем сейчас виновных в ситуации, а просим о помощи. У меня есть ребенок, кредиты, как у всех. В свое время, в том числе и сотрудники компании «Идеи для дома», голосовали за Евгения Борисовича, поддерживали его как политика. И если он поможет нам в ответ, это будет благородно с его стороны. Я не знаю, каким ресурсом располагает депутат Госдумы. Мы надеемся на любую помощь», — говорит сотрудник компании Вячеслав Пепелов.

К пикетирующему депутат Госдумы РФ Евгений Шулепов не вышел. По информации из соцсетей, вчера парламентарий работал в Верховажском районе и, возможно, сегодня находится не в городе.

Сотрудники «Идей для дома» уже обращались в различные инстанции, в том числе в городскую администрацию. При поддержке властей Вологды был найден инвестор, готовый взять на себя демонтаж ГНС. Ее владельцы согласны на перенос опасного объекта. Но на согласование всех документов и проведение работ требуется 2-2,5 месяца.

Отметим, в случае сноса ТЦ «Идеи для дома» под угрозой увольнения окажется порядка 700 человек. Сейчас объект не эксплуатируется, работники временно переведены в другие подразделения холдинга «Центр СМ».