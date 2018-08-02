Ещё
Университет годами заваливал поступающих девушек ради приема мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Университет годами заваливал поступающих девушек ради приема мужчин 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Токийский медицинский университет в течение нескольких лет менял результаты вступительных тестов у женщин, чтобы сохранять число студенток на определенном уровне. Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun.
По информации газеты, занижать результаты тестов в учебном заведении начали в 2011 году после того, как стало понятно, что все большее число женщин успешно проходят тестовые испытания. Например, в 2010 году число успешно поступивших студенток достигло 40 процентов, что вдвое превысило показатели предыдущего года.
После этого университет стал пытаться удерживать число женщин-студенток на уровне 30 процентов от общего количества поступающих. Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что женщины часто уходят из профессии ради семьи после получения диплома, поэтому преподаватели предпочитают брать мужчин.
Представитель университета сообщил, что по данному инциденту проведут внутреннее расследование. Свое расследование начала и окружная прокуратура.
В январе 2018 года стало известно. что японского госслужащего наказали из-за того, что он систематически уходил на обед на три минуты раньше положенного времени.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета40
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет93
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение