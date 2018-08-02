Университет годами заваливал поступающих девушек ради приема мужчин

Токийский медицинский университет в течение нескольких лет менял результаты вступительных тестов у женщин, чтобы сохранять число студенток на определенном уровне. Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun.

По информации газеты, занижать результаты тестов в учебном заведении начали в 2011 году после того, как стало понятно, что все большее число женщин успешно проходят тестовые испытания. Например, в 2010 году число успешно поступивших студенток достигло 40 процентов, что вдвое превысило показатели предыдущего года.

После этого университет стал пытаться удерживать число женщин-студенток на уровне 30 процентов от общего количества поступающих. Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что женщины часто уходят из профессии ради семьи после получения диплома, поэтому преподаватели предпочитают брать мужчин.

Представитель университета сообщил, что по данному инциденту проведут внутреннее расследование. Свое расследование начала и окружная прокуратура.

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