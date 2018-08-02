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Экопродукт оказался с чумой. В Курганской области выставили заслон
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Экопродукт оказался с чумой. В Курганской области выставили заслон 

Уральский меридиан 52 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Управление ветеринарии Курганской области разаслало предупреждение торговым предприятиям Зауралья о выявлении 24 июля ДНК вируса африканской чумы свиней в готовой мясной продукции «Грудинка „Пореченская“, выработанной в ООО „Поречье“ (п. Поречье, Правдинский район, Калининградская область) и поступившей для реализации в Свердловскую область г. Екатеринбург в ООО „Торговый дом „Экопродукт“. В настоящее время государственной ветеринарной службой Свердловской области проводятся мероприятия в соответствии с Правилами.
В связи с этим настоятельно рекомендуется владельцам животных всех форм собственности и руководителям животноводческих, перерабатывающих, торговых предприятий на территории Курганской области соблюдать ветеринарные правила, согласовывать ввоз из других регионов животных, животноводческой продукции, кормов с региональным Управлением ветеринарии.
В целях обеспечения ветеринарного благополучия Курганской области Управление просит предприятия питания и торговли исключить хозяйственные отношения с предприятиями неблагополучных по заразным, в том числе особо опасным болезням животных.
Фото превью с сайта obzor.lt
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