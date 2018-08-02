Экопродукт оказался с чумой. В Курганской области выставили заслон

В связи с этим настоятельно рекомендуется владельцам животных всех форм собственности и руководителям животноводческих, перерабатывающих, торговых предприятий на территории Курганской области соблюдать ветеринарные правила, согласовывать ввоз из других регионов животных, животноводческой продукции, кормов с региональным Управлением ветеринарии.

В целях обеспечения ветеринарного благополучия Курганской области Управление просит предприятия питания и торговли исключить хозяйственные отношения с предприятиями неблагополучных по заразным, в том числе особо опасным болезням животных.

Фото превью с сайта obzor.lt