АГКЦ, Кего и Варавино: где в Архангельске можно бесплатно потанцевать

Оздоровительные танцы проводит «Студия хорошего самочувствия» Архангельского центра медицинской профилактики

Каждую среду в хорошую погоду с начала лета архангелогородцы часто видят у АГКЦ танцующих людей. Это не флешмоб — в городе работают площадки «Танцуй — укрепляй здоровье!». Все желающие могут прийти и бесплатно потанцевать под абсолютно разную музыку. На последнем занятии участники встречи успели и под балканские мотивы подвигаться, и вспомнить элементы танго.

Площадки будут работать до сентября, если позволит погода. По средам можно потанцевать у Архангельского городского культурного центра (проезд Приорова, д.2), по четвергам — на Варавино около Ломоносовского дворца культуры (ул. Никитова, 1), по пятницам — на стадионе на Кегострове.

— Доказано, когда человек танцует, у него повышаются резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляются мышцы и кости, улучшается самочувствие, повышается стрессоустойчивость и способность к коммуникации, — пояснили специалисты Архангельского центра медицинской профилактики. — Участники встреч в первую очередь танцуют, чтобы укрепить здоровье.