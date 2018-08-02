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АГКЦ, Кего и Варавино: где в Архангельске можно бесплатно потанцевать
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АГКЦ, Кего и Варавино: где в Архангельске можно бесплатно потанцевать 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
Оздоровительные танцы проводит «Студия хорошего самочувствия» Архангельского центра медицинской профилактики
Каждую среду в хорошую погоду с начала лета архангелогородцы часто видят у АГКЦ танцующих людей. Это не флешмоб — в городе работают площадки «Танцуй — укрепляй здоровье!». Все желающие могут прийти и бесплатно потанцевать под абсолютно разную музыку. На последнем занятии участники встречи успели и под балканские мотивы подвигаться, и вспомнить элементы танго.
Площадки будут работать до сентября, если позволит погода. По средам можно потанцевать у Архангельского городского культурного центра (проезд Приорова, д.2), по четвергам — на Варавино около Ломоносовского дворца культуры (ул. Никитова, 1), по пятницам — на стадионе на Кегострове.
— Доказано, когда человек танцует, у него повышаются резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляются мышцы и кости, улучшается самочувствие, повышается стрессоустойчивость и способность к коммуникации, — пояснили специалисты Архангельского центра медицинской профилактики. — Участники встреч в первую очередь танцуют, чтобы укрепить здоровье.
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