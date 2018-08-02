В Калининграде в День ВДВ городские фонтаны отключили на техобслуживание

КАЛИНИНГРАД , 2 авг — РИА Новости . Все городские фонтаны отключили в Калининграде в День Воздушно-десантных войск из-за проведения профилактических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"На городских фонтанах сегодня проводятся профилактические работы, это плановое мероприятие, ожидаем, что фонтаны снова заработают в пятницу-субботу", — сказала представитель городской администрации.

По данным пресс-службы, всего в Калининграде 12 городских фонтанов, восемь из которых в четверг отключены для проведения техобслуживания.

Купание в фонтанах считается одним из традиционных развлечений десантников в День ВДВ 2 августа.