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В Калининграде в День ВДВ городские фонтаны отключили на техобслуживание
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В Калининграде в День ВДВ городские фонтаны отключили на техобслуживание 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 2 авг — РИА Новости. Все городские фонтаны отключили в Калининграде в День Воздушно-десантных войск из-за проведения профилактических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"На городских фонтанах сегодня проводятся профилактические работы, это плановое мероприятие, ожидаем, что фонтаны снова заработают в пятницу-субботу", — сказала представитель городской администрации.
По данным пресс-службы, всего в Калининграде 12 городских фонтанов, восемь из которых в четверг отключены для проведения техобслуживания.
Купание в фонтанах считается одним из традиционных развлечений десантников в День ВДВ 2 августа.
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