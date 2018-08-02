Ещё
Пожилая пермячка оказалась в центре скандала за любовь к животным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожилая пермячка оказалась в центре скандала за любовь к животным 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Перми разгорелся скандал между местной жительницей Галиной Пермяковой и сотрудниками УК «Жилые Комплексы». По ее словам, заместитель главы управкомпании ударил ее за то, что она подкармливала бродячих собак. Как пишет v-kurse.ru, женщина заявила, что когда она в очередной раз пыталась подкормить своих «подопечных», к ней подошел дворник и попросил этого не делать, так как может получить взыскание от руководства. Отправившись в офис УК, она якобы столкнулась с агрессией заместителя генерального директора, который «стал бить ее по ногам и попытался ударить в живот».
В самой компании информацию опровергают, соседи пенсионерки также восприняли ее слова со скепсисом, доброжелательно отозвавшись о заместителе управляющего. Более того, в УМВД заверили, что никакого заявления к ним не поступало.
Напомним, что бродячие собаки и отношение к ним общественности стало настоящей проблемой для Прикамья. Так, в начале марта прошлого года совершено нападение на сотрудницу одного пермского СМИ. Две девушки закидали автора расследования «Дела приютские» кусками льда. Жертву подкараулили возле дома. Нападение сопровождалось криками «Живодерка! Лучше ты сдохнешь! Тебя надо убить!» Пострадавшей удалось укрыться в подъезде, а нападение она связывает со своими публикациями о зоозащитниках и приютах для бездомных животных.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тимати заставили заплатить штраф за концерт на крыше машины Тепло по новым технологиям. Компания УСТЭК меняет ржавые трубы на полиэтилен Кандидаты в главы Троицкого района прорвались в полуфинал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета40
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»201
У России таких ракет нет. И не будет101
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение