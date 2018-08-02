Пожилая пермячка оказалась в центре скандала за любовь к животным

Перми разгорелся скандал между местной жительницей Галиной Пермяковой и сотрудниками УК «Жилые Комплексы». По ее словам, заместитель главы управкомпании ударил ее за то, что она подкармливала бродячих собак. Как пишет v-kurse.ru, женщина заявила, что когда она в очередной раз пыталась подкормить своих «подопечных», к ней подошел дворник и попросил этого не делать, так как может получить взыскание от руководства. Отправившись в офис УК, она якобы столкнулась с агрессией заместителя генерального директора, который «стал бить ее по ногам и попытался ударить в живот».

В самой компании информацию опровергают, соседи пенсионерки также восприняли ее слова со скепсисом, доброжелательно отозвавшись о заместителе управляющего. Более того, в УМВД заверили, что никакого заявления к ним не поступало.

Напомним, что бродячие собаки и отношение к ним общественности стало настоящей проблемой для Прикамья. Так, в начале марта прошлого года совершено нападение на сотрудницу одного пермского СМИ. Две девушки закидали автора расследования «Дела приютские» кусками льда. Жертву подкараулили возле дома. Нападение сопровождалось криками «Живодерка! Лучше ты сдохнешь! Тебя надо убить!» Пострадавшей удалось укрыться в подъезде, а нападение она связывает со своими публикациями о зоозащитниках и приютах для бездомных животных.