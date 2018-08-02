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Прихожане московских храмов и военные совершили крестный ход по Красной площади в честь Дня ВДВ
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Прихожане московских храмов и военные совершили крестный ход по Красной площади в честь Дня ВДВ 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Военные и прихожане московских храмов совершили крестный ход от храма Святого Пророка Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади в честь Дня ВДВ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-атташе оргкомитета праздника «Ильин день на ул. Ильинка» Кирилл Шишов.
«Буквально только что закончился крестный ход от Храма пророка Илии до Лобного места на Красной площади, в котором приняли участие тысячи людей. Среди них действующие военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск, прихожане храмов центрального благочиния Москвы и туристы — тут, кстати, я своими глазами видел две группы гостей из Китая, которые присоединились к нам», — сказал К. Шишов.
Праздник начался молебном и богослужением в храмее Илии Пророка, а, сейчас, по словам К. Шишова, на Красной площади проходят показательные выступления военнослужащих и кадетов, включающие демонстрацию приемов владения оружием и парадные марши. Также в честь праздника перед москвичами выступает оркестр ВДВ.
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