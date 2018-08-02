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Массовое строительство велодорожек начнется в России
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Массовое строительство велодорожек начнется в России 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Скорость потока машин на трассах, по которым пролегают велодорожки, предлагается сократить до 40 км/ч. Однако для развития велоинфраструктуры регионам нужна финансовая поддержка, считают эксперты.
Министерство транспорта уже подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах. Они предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В ближайшее время в регионы направят информационное письмо.
Как поясняется в методичке, появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.
Ширина велодорожки должна составлять 1,5 м, и для пешеходов необходимо оставить столько же. Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.
Что касается Новосибирска, что здесь мэрия проблему дорожек для двухколесного транспорта решает уже несколько лет. Обещали, что создадут целую сеть велодорожек, которые свяжут между собой все районы. Правда, «отрезать» территорию собирались не у автодорог, а у тротуаров. Однако до сих в городе нет не только велодорожек, но и порой асфальта. Отсутствие асфальта отмечает представитель общественной организации «Привет, велосипед!» Зарина Мустафина: «В Новосибирске в принципе нет велодорожек и велополос. Есть только на набережной, и то появились они лишь в конце прошлого года».
Подробнее читайте в материале «Известий»: «Регионам рекомендуют пересесть на велосипеды».
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