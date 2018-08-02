Массовое строительство велодорожек начнется в России

Скорость потока машин на трассах, по которым пролегают велодорожки, предлагается сократить до 40 км/ч. Однако для развития велоинфраструктуры регионам нужна финансовая поддержка, считают эксперты.

Министерство транспорта уже подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах. Они предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В ближайшее время в регионы направят информационное письмо.

Как поясняется в методичке, появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

Ширина велодорожки должна составлять 1,5 м, и для пешеходов необходимо оставить столько же. Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

Что касается Новосибирска , что здесь мэрия проблему дорожек для двухколесного транспорта решает уже несколько лет. Обещали, что создадут целую сеть велодорожек, которые свяжут между собой все районы. Правда, «отрезать» территорию собирались не у автодорог, а у тротуаров. Однако до сих в городе нет не только велодорожек, но и порой асфальта. Отсутствие асфальта отмечает представитель общественной организации «Привет, велосипед!» Зарина Мустафина: «В Новосибирске в принципе нет велодорожек и велополос. Есть только на набережной, и то появились они лишь в конце прошлого года».