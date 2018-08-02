Под Новосибирском нашли тело пропавшей школьницы: она погибла

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 15-летней Анастасии Терентьевой , которая пропала под Новосибирском в июне.

Анастасия Терентьева пропала в июне в Искитиме — девушку начали искать после того, как она не вернулась домой.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетняя была заявлена в розыск бабушкой. В ходе совместных поисковых мероприятий с полицией, мы нашли местонахождение тела. На месте работают следователи. Криминалисты и полиция. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти. Проводятся совместно с полицией оперативно-розыскные, следственные мероприятия для установления обстоятельств её исчезновения и смерти», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного следственного комитета.