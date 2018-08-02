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Под Новосибирском нашли тело пропавшей школьницы: она погибла
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Под Новосибирском нашли тело пропавшей школьницы: она погибла 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 15-летней Анастасии Терентьевой, которая пропала под Новосибирском в июне.
«Мы получили подтверждение от правоохранительных органов, что Терентьева Анастасия найдена погибшей», — коротко сообщил корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
Анастасия Терентьева пропала в июне в Искитиме — девушку начали искать после того, как она не вернулась домой.
В СУ СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что тело девочки нашли в посёлке Лебедевка в Искитимском районе области.
«Предварительно установлено, что несовершеннолетняя была заявлена в розыск бабушкой. В ходе совместных поисковых мероприятий с полицией, мы нашли местонахождение тела. На месте работают следователи. Криминалисты и полиция. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти. Проводятся совместно с полицией оперативно-розыскные, следственные мероприятия для установления обстоятельств её исчезновения и смерти», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного следственного комитета.
В июле под Сочи нашли тело подростка из Новосибирска, 13-летнего Всеволода К., — его искали 10 дней.
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