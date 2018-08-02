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«Саратовские авиалинии» обработали более 5 тыс. поступивших в их адрес претензий
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«Саратовские авиалинии» обработали более 5 тыс. поступивших в их адрес претензий 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Сотрудники «Саратовских авиалиний» обработали более 5 тыс. поступивших в адрес авиакомпании претензий и заявлений, сообщается на сайте авиаперевозчика.
«АО «Саратовские авиалинии» продолжает выплату по заявлениям и претензиям на возврат стоимости отмененных перевозок в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта 31 мая текущего года. Все поступившие в адрес АО «Саратовские авиалинии» претензии и заявления, поданные лично заявителем, направленные на электронный адрес компании или полученные «Почтой России», фиксируются и обрабатываются вручную. В адрес компании поступило более 10 тыс. претензий и заявлений. На данный момент обработано 5,5 тыс.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 1 тыс. претензий из общего числа уже обработанных — это «задвоенные» или даже «затроенные» претензии. «На их отсеивание и сверку вручную сотрудник отдела тратит значительно больше времени. Данная работа существенно замедляет работу претензионного отдела. Приносим свои извинения за возможную задержку выплат, связанную исключительно с обработкой и сверкой поступивших заявлений и претензий вручную сотрудниками АО „Саратовские авиалинии“, — добавили в компании.
Ранее перевозчик сообщал, что не успевает вернуть деньги клиентам в обозначенные сроки.
Сертификат эксплуатанта авиакомпании „Саратовские авиалинии“ был аннулирован 31 мая 2018 г. В Росавиации отметили, что авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров.
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