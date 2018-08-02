Как работают в моргах: ржавые пилы и переморозка

Британские больничные морги хранят мёртвых в грязных холодильниках, используют для вскрытия ржавые пилы, а уровень хаоса в этих заведениях таков, что семьи покойных подвергаются «значительному риску» получить и захоронить не то тело. Об этом пишет британская The Telegraph , ссылаясь на результаты многочисленных проверок.

Инспекция патологоанатомических отделений в больницах Великобритании показали, что число основных недостатков работы моргов увеличилось за последние годы в разы. Пилы, использовавшиеся для вскрытия трупов, были ржавыми и грязными, жидкости для тела оставляли на столах для осмотра. В некоторых больницах протоколы для идентификации умерших были настолько слабы, что существовал «значительный риск ошибочной идентификации умершего».

Ржавые пилы, плохой дренаж

В восьми случаях проверяющими были выявлены недостатки, представляющие, по их мнению, «значительный риск» для безопасности или достоинства человека. Кроме того, в Великобритании принят Акт о человеческих тканях 2004 года (HUMAN TISSUE ACT), и действия сотрудников морга нарушали его. Исследователи отмечают, что за предыдущие четыре года сообщений о таких недостатках не поступало.

В больнице Торбей, в Девоне, инспекторы обнаружили «обширную ржавчину» оборудования, используемого для хранения пил для посмертного вскрытия. Оборудование проржавело настолько, что его нельзя было очистить должным образом.

Metro Goldwyn Mayer

Кадр из фильма «Патология»

Здесь же были найдены неисправные дренажные системы. Это означало, что жидкости разных тел во время обследований перемешивались. Такие условия создают значительные риски для достоинства покойного, считают инспекторы Health Service Journal. Кроме того, возникает опасность для здоровья персонала.

Рискуют и родственники: все в той же больнице существует «значительный риск неверной идентификации погибших». К такому выводу проверяющие пришли, застав незапертыми холодильники для хранения мертвых младенцев и эмбрионов.

Инспекторы отметили высокую вероятность получения посетителями несанкционированного доступа в морг, подчеркнув, что при этом возникает риск «непреднамеренного и несанкционированного» осмотра посмертных патологоанатомических исследований.

Критическими также были названы недостатки, обнаруженные в больнице Александры, в Вустершире. Холодильник для хранения трупов был грязным, без мониторинга температуры. В некоторых случаях температура в них была настолько низкой, что тела рисковали превратиться в ледяные фигуры. Грязные хранилища для трупов были также найдены в Вустерширской Королевской больнице.

Metro Goldwyn Mayer

Кадр из фильма «Патология»

Инспекторы, посетившие больницу Саутэнда, заявили, что утечки в служебных туннелях, используемых для перевозки тел, представляют «риск для достоинства умерших и могут привести к инцидентам с повреждением тел».

Моргам, где были найдены вопиющие с точки зрения проверяющих нарушения, было предложено незамедлительно принять необходимые меры.

Шкала оценки морга

Исследования, на базе которых были сделаны такие мрачные выводы, проводились сотрудниками журнала Health Service Journal. Морги оценивали по более чем 150 критериям. В целом, как сообщают исследователи, было выявлено 510 недостатков в 58 моргах, проверенных в 2017/2018 годах. Годом ранее, в период с 2016 по 2017, эксперты нашли всего 59 недочётов, а семь лет назад их было 20 раз меньше.

Эксперты отметили, что такую статистику отчасти можно объяснить изменениями в режиме работы инспекций, а также увеличением числа критериев, по которым проверяются объекты. Но рост слишком резкий, чтобы списать всё только на два этих обстоятельства.

Патологоанатомы, оправдываясь, указали на нехватку персонала и средств на ремонт моргов. В ряде случаев было установлено, что больницы используют склады временного хранения в течение очень длительного времени — как сказал в своё время Альберт Джей Нок, «Нет ничего более постоянного, чем временное».

Impostor Pictures

Кадр из фильма «Демон внутри»

Российские стандарты посмертного обслуживания

О процедурах, через которые покойные проходят в морге, News.ru писал относительно недавно. По протоколу это вскрытие, которое делает патологоанатом; установление причины смерти (занимается судмедэксперт); обработка дезинфицирующим веществом и формалином, которой занимаются лаборанты. Санитары моют и переносят трупы, раздевают их и одевают, принимают участие в бальзамировании и сохранении. Штат укомплектован, обычно, полностью, несмотря на низкие зарплаты. Во многом благодаря тому, что родственники покойных покорно «благодарят» низшее звено обслуживающего персонала вполне весомыми суммами.

Вскрытие производится на специальном столе, обеспеченном мойкой. Сначала производится внешний осмотр тела, определяется наличие повреждений на коже. Все органы при вскрытии извлекаются и изучаются в определенном порядке. Вскрывается черепная коробка. После установления причины смерти внутренние органы возвращают в полость тела, зашивают. Череп восстанавливают, натягивая кожу на лице. Тело обмывают, наносят грим, одевают в предоставленную родственниками одежду и укладывают в гроб.

В рядовом морге российской столицы — тишь и гладь. Несколько холодильных установок, температура в которых — 3-4 градуса выше нуля (оптимальная для сохранения трупа. За дверью каждого холодильника — по пять этажей поддонов — каждый для своего тела Каталки, столы для вскрытия, наборы инструментов — полный комплект. Как правило, в них чисто и даже не пахнет ничем особенным.

Картина меняется до неузнаваемости, стоит только отъехать на несколько сотен километров. В небольших населенных пунктах морги не оборудованы ячейками для хранения трупов. Кроме того, в глубинке часто всего один патологоанатом на несколько районов. Он путешествует из морга в морг с минимальным набором инструментов, увидеть среди которых электропилу для вскрытия — большая удача.

С другой стороны, есть в этом и плюсы: нет пилы — нет и ржавчины.