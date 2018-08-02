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Юный американец голыми руками вырвал глаза пожилому родственнику
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Юный американец голыми руками вырвал глаза пожилому родственнику 

360tv.ru 1 час назад
Свидетелями страшной картины пришлось стать полицейским американского города Рочестер в штате Миннесота. Там 18‐летний молодой человек вырвал глаза своему родственнику. Историей поделилось издание The Sun.
Ворвавшимся в квартиру стражам порядка пришлось стаскивать агрессивного парня с его 74-летней жертвы.
Перед тем как лишить своего родственника глаз, Махад Азиз так избил пенсионера, что выбил ему все зубы. Нападавший задержан, ему предъявили обвинение.
Причины, по которым произошла драка, неизвестны. Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента. Полицейские предположили, что молодой человек болен психически.
По словам капитана полиции Джона Шервина, пострадавший, скорее всего, останется инвалидом.
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