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Как оформлен Зеленоград ко Дню города и празднику 60-летия
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Как оформлен Зеленоград ко Дню города и празднику 60-летия 

Префектура Зеленоградского административного округа 58 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Сегодня наш округ украшен красивыми тематическими панно и баннерами, символами, подсветкой, художественными конструкциями и стелами. Именно таким — нарядным и ярким — Зеленоград празднует 60-летие, а также готовится встретить День города, который будет отмечаться 8 сентября.
Концепцию праздничного оформления Зеленограда презентовал заведующий сектором Управления экономики и перспективного развития префектуры округа Александр Куроедов. Презентация состоялась в ходе заседания Совета директоров организаций науки и промышленности Зеленограда.
Официальный логотип 60-летия Зеленограда:
На здании префектуры округа установлен огромный баннер, а украшают территорию администрации флаги:
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