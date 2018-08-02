Как оформлен Зеленоград ко Дню города и празднику 60-летия

Сегодня наш округ украшен красивыми тематическими панно и баннерами, символами, подсветкой, художественными конструкциями и стелами. Именно таким — нарядным и ярким — Зеленоград празднует 60-летие, а также готовится встретить День города, который будет отмечаться 8 сентября.

Концепцию праздничного оформления Зеленограда презентовал заведующий сектором Управления экономики и перспективного развития префектуры округа Александр Куроедов. Презентация состоялась в ходе заседания Совета директоров организаций науки и промышленности Зеленограда.

Официальный логотип 60-летия Зеленограда:

На здании префектуры округа установлен огромный баннер, а украшают территорию администрации флаги: