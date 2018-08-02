Ещё
Срочно: Три иностранца убиты в Кабуле — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Три иностранца убиты в Кабуле — СМИ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 2 августа /Синьхуа/ — Три иностранца были похищены и убиты в четверг в Кабуле. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай создает научно-исследовательский центр по разработке авиационных двигателей и газотурбин Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать автокомпоненты для "БЕЛДЖИ" Развитие отрасли разведения свиней в городском округе Ньингчи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета41
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
У России таких ракет нет. И не будет114
Украинские военные заявили о масштабном «котле»204
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение