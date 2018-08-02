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Срочно: Три иностранца убиты в Кабуле — СМИ
ИА Синьхуа
1 час назад
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Кабул
, 2 августа /
Синьхуа
/ — Три иностранца были похищены и убиты в четверг в Кабуле. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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