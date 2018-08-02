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Более 70% жилых домов Нижнего Новгорода подготовили к отопительному сезону
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Более 70% жилых домов Нижнего Новгорода подготовили к отопительному сезону 

Vgoroden.ru 23 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде активно идет подготовка жилых домов и социально-административных зданий к новому отопительному сезону. По информации пресс-службы администрации города, на данный момент работы проводятся в соответствии с установленным графиком.
Так, например, к сегодняшнему дню выполнена промывка и опрессовка внутренних систем отопления в 5767 из 7755 домов с центральным отоплением. Это 74% от всего жилищного фонда города. В Государственную жилищную инспекцию уже направлено 3655 паспортов готовности домов к осенне-зимнему периоду. От общего количества многоквартирных домов — 9800 — это порядка 37%.
Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта подготовлены к отопительному сезону на 67%.
Кроме того, специалистами был проведен профилактический ремонт 101 котельной из 250 существующих — 40%.
Ранее мы сообщали о том, что «Теплоэнерго» в сжатые сроки подготовит сети к осенне-зимнему периоду.
Напомним, добросовестные нижегородцы смогут на треть сократить платежи за отопление и ГВС.
Фото: pixabay.com
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