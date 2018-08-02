ФСИН «репрессировала» прошедшего Чечню и Донбасс писателя

Участник контртеррористической операции в Чечне , член союза писателей России Валерий Терентьев из Красноярска после поездки в Донбасс был лишен работы в системе ФСИН и получил сомнительное уголовное дело о взятке в тысячу рублей от заключенного. Терентьев считает, что дело против него сфабриковали в наказание за то, что он без разрешения начальства ездил добровольцем бесплатно воевать за Донецкую народную республику.

«Я в 2014—2015 годах ездил воевать за ДНР во время своего отпуска, работая начальником отряда ОИК-36. За это в красноярском ГУ ФСИН меня преследовали по приказу руководства, заставляли уволиться, уволили задним числом, потом восстановили после общественного резонанса, и в конечном итоге сфальсифицировали против меня уголовное дело», — рассказывает свою историю Терентьев.

По словам Валерия Терентьева, уголовное дело против него переполнено несостыковками, а судебное разбирательство идет с многочисленными нарушениями УПК и намеренно затягивается. Один из заключенных через знакомую якобы передал ему взятку в тысячу рублей за то, чтобы он, пользуясь своим служебным положением, передал ему USB-модем, хотя на территории колонии отсутствует возможность подключиться к интернету и это устройство бесполезно.

На вещественных доказательствах — купюрах — нет отпечатков пальцев обвиняемого. Следствие объяснило суду это тем, что они сами по себе стерлись за время расследования дела, а Терентьев — что денег он не брал и во время провокации взятки их просто бросили на землю, а затем подняли уже как «улику». Кроме того, у Терентьева есть алиби — в день когда, по версии следствия, он вступал в преступный сговор с осужденным, его не было в колонии.

Жалобы на фальсификацию оперативно-розыскных мероприятий в Прокуратуру Следственный комитет и другие ведомства не помогли, равно как и 600 жалоб персонально каждому депутату Госдумы и сенатору Совета Федерации , которые Терентьев разослал в мае этого года. Чиновники на местах упорно не желают разбираться в подробностях дела о мелком взяточничестве, хотя оно третий год отравляет жизнь писателю.

«Я часто слышу от многих «Вот, как Россия отплатила тебе за Донбасс!» И только улыбаюсь в ответ. Нет. Россия не шила нам липовые уголовные дела, и не стреляла нам в спину. Россия была с нами, в Донецке Грозном . Была в наших сердцах. Это она давала нам силы выжить и победить. Не Россия, а люди, что ею прикрылись, шили нам, ради личных амбиций и Плана, липовые дела. Кроили нам судьбы. Те люди, которых мы никогда не видели ни на Минутке в Грозном, ни в Донецком Аэропорту», — заявил Терентьев «Ридусу»

В Донбассе Терентьев принимал участие в боях за Донецкий аэропорт вместе с батальоном «Спарта» под командованием героя ДНР Арсения «Моторолы» Павлова. Бойцам ополчения ДНР он известен по своему позывному «Черный», а всей России — по сюжету телеканала «Россия-24», комментарий которому дал прямо на боевой позиции. «Приехал бороться с фашизмом», — объяснил он тогда свой поступок.

«Мы переживем то, что происходит с нами сейчас. Мы не боимся ни злых языков, ни тюрем, и ни судов. Война научила нас стоять на ногах. Стоять, когда ты один. Стоять, когда нету сил. Стоять, когда нет надежды. Стоять, когда нету смысла. Просто стоять! Пока не свалишься замертво», — считает Терентьев.

«И мы устояли. Мы боимся лишь одного — Несправедливости. Когда на тебя говорят, когда тебя судят и тащат в тюрьму не за то, что ты совершил. А за то, что перешел дорогу генералу и адмиралу, любому, кто выше тебя. Кто, словно Бог, взял себе право решать судьбы людей», — добавляет он.

Выпускник Барнаульского юридического института МВД России Валерий Терентьев разочаровался в российской правовой системе и считает, что рядовой гражданин безоружен перед недобросовестными судьями и следователями. Улучшить нравы в России он пытается своими книгами.

«Говорят, нужно найти национальную русскую идею. Говорят, это Православие, Империя, Братство народов, Советский Союз… А мы нашли ее. Давно. Когда были молоды, когда от стука пулеметов раскалывались сердца. Есть только одна национальная русская идея — Справедливость. И мы верим в эту идею. Потому что у нас есть право на Справедливость. Право крови, пролитой за Россию в Донецке и Грозном», — заключает писатель.