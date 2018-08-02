Куряне принимают участие в форуме «Форсаж-2018» 

Мероприятие стартовало 29 июля в Калужской области и продлится до 4 августа
29 июля в Калужской области стартовал форум молодых промышленников и энергетиков «Форсаж-2018». В мероприятии принимают участие 400 человек, представляющих 16 крупнейших компаний России, в том числе делегация Курской области — сотрудники ПАО «МРСК Центра».
Стартом образовательной программы стала интерактивная сессия «Сообщества лидеров России».
— Лидеры нового поколения должны быть другими, не такими, как 10 лет назад. Важна не форма, а содержание. Корпорации понимают, что самые ценные инвестиции — это человеческий капитал, и начинают вкладывать средства в развитие своих сотрудников. «Форсаж» — яркий тому пример, — рассказал руководитель Управления общественных проектов Администрации Президента Сергей Новиков. — Форум стал площадкой, которая существует только благодаря заказу корпораций и реализуется без участия государственных средств. Компании понимают: в людей нужно инвестировать! И форум — это инвестиция.
Мероприятие продлится до 4 августа. Участникам предстоит пройти деловую игру «Территориальный код», цель которой представить проекты развития отдельных территорий. Лучшие идеи, выбранные экспертами, будут рекомендованы к реализации.