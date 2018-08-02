В Екатеринбурге энергетики меняют тепломагистраль, построенную при Брежневе

Екатеринбурге энергетики наконец-то заменят участок тепломагистрали на улице Серова, от Фурманова до дома №52. Трубопровод был построен еще во времена, когда у власти был Леонид Брежнев , в 1978 году. Только за последние три года трубу прорывало 15 раз, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, отрезок тепломагистрали уже исчерпал свои ресурсы, сейчас его изношенность составляет больше 70%. Об этом говорит и тот факт, что в последнее время на участке очень часто случались прорывы. Так, в 2016 году энергетики обнаружили семь повреждений, а в 2017 и 2018 годах еще по четыре.

Рабочим предстоит заменить порядка 830 метров трубопровода, диаметр которого 50 сантиметров. Новые трубы изолируют пенополиуретаном и оснастят специальной системой, которая позволит контролировать состояние магистрали и оперативно выявлять неисправности и точное место их возникновения.

Сейчас специалисты уже начали работы по замене трубы: проблемный участок оградили, там провели раскопки и подготовку к монтажу временного трубопровода. По этой магистрали на время проведения ремонта потребители будут получать горячую воду.