Ещё
В Екатеринбурге энергетики меняют тепломагистраль, построенную при Брежневе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге энергетики меняют тепломагистраль, построенную при Брежневе 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге энергетики наконец-то заменят участок тепломагистрали на улице Серова, от Фурманова до дома №52. Трубопровод был построен еще во времена, когда у власти был Леонид Брежнев, в 1978 году. Только за последние три года трубу прорывало 15 раз, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, отрезок тепломагистрали уже исчерпал свои ресурсы, сейчас его изношенность составляет больше 70%. Об этом говорит и тот факт, что в последнее время на участке очень часто случались прорывы. Так, в 2016 году энергетики обнаружили семь повреждений, а в 2017 и 2018 годах еще по четыре.
Рабочим предстоит заменить порядка 830 метров трубопровода, диаметр которого 50 сантиметров. Новые трубы изолируют пенополиуретаном и оснастят специальной системой, которая позволит контролировать состояние магистрали и оперативно выявлять неисправности и точное место их возникновения.
Сейчас специалисты уже начали работы по замене трубы: проблемный участок оградили, там провели раскопки и подготовку к монтажу временного трубопровода. По этой магистрали на время проведения ремонта потребители будут получать горячую воду.
АиФ Урал: последние новости
Химмаш на месяц лишится одной из улиц из-за водопроводной сети На Среднем Урале ввели карантин против африканской чумы свиней Автобус №60 в Екатеринбурге изменит схему движения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет82
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение