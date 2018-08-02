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Глава Олениснкого района Олег Дубов прокомментировал инициативу присвоить статус коренного малочисленного народа тудовлянам
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Глава Олениснкого района Олег Дубов прокомментировал инициативу присвоить статус коренного малочисленного народа тудовлянам 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Переселенцы из Польши осели на тверской земле в 18-19 веках. Проживают они на территории нынешнего Оленинского района и частично Зубцовского. Добиваясь для себя статуса национального меньшинства, группа активистов разместила петицию на портале Change.org.
— Цели петиции — признать тудовлян (этнографическая группа) частью польского народа, волей судьбы заброшенной в Тверской край, — так начинается текст обращения к Президенту РФ Владимиру Путину и еще 3 адресатам. Среди них Президент Республики Польша Анджей Дуда, Государственная Дума РФ и Сейм Республики Польша.
Глава Оленинсокго района Олег Дубов прокомментировал петицию на своей странице в www.facebook.com.
— На ресурсе «Change.org» появилась петиция в адрес Президента России В. В. Путина, Президента Польши А. Дуды, парламентов обеих стран с просьбой «официально признать тудовлян частью польского народа».
Само собой, такое обращение сразу поддержала группа радикальной оленинской оппозиции. У них про цели этого странного документа говорится вполне откровенно: «Плюсов от такого признания … будет много, и ресурсами владеть сами будем и недрами»…
О каких «недрах и ресурсах» в Оленинском районе пишется в той группе — я не понял. Нефти, газа и алмазов у нас, к сожалению, нет. Но дело не в этом. Недра и ресурсы принадлежат Российской Федерации на всей ее территории. Получается, что фантазия оппозиционных «мыслителей» простирается очень далеко, и уже ставит под сомнение суверенитет России на территории отдельно взятого Оленинского района. Может быть, кто-то из них в радужных мечтах видит перспективу второго гражданства …
Скриншот этого «откровения» я сохранил для истории. И, возможно, для правоохранительных органов — если вдруг их заинтересует такое специфическое представление о государственном суверенитете России.
Вот так на ровном месте родились призывы к национальной исключительности и межнациональной розни, под пустым и надуманным предлогом. Почему пустым и надуманным — объясняю по пунктам.
Согласно Википедии, тудовляне — этнографическая группа на западе бывшего Ржевского уезда Тверской губернии (сегодня это — север и восток Оленинского района), где они составляли в первой половине XVIII века около 10%. Единственное серьезное исследование истории тудовлян содержится в книге Ю. М. Смирнова «Пешком по Тверской области» (Тверь, издательство ГЕРС, 2000, стр. 346).
Книга эта у меня есть, и сейчас я перечитал то, что касается тудовлян. Уважаемый историк однозначно пишет об отдельном небольшом народе, со своими особенностями. И самое главное. Вариант «тудовляне» был включен в графу «национальность» во время Всероссийской переписи населения 2010 года. Каждый человек указывает свою национальность сам — по своему самосознанию, а не паспорту. Так вот, тудовлян в Оленинском районе и в целом по России не оказалось. Ни одного! Пишу это с большим сожалением. Каждый народ украшает собой Землю, приносит в нее особенности своих традиций и культуры. Исчезновение любого народа — потеря для человечества. Тем не менее, тудовляне исчезли. От них остались лишь несколько географических названий рек и деревень, самые известные из которых — река Тудовка и село Молодой Туд. Несколько поколений назад этот самобытный народ полностью ассимилировался с окружающим русским населением. Потомки тудовлян, живущие рядом с нами, родились обычными русскими людьми. Точно так же, как их отцы и деды.
Еще более бредовая идея — как-то увязать тудовлян с поляками. Ни в одной научной или публицистической статье подобный бред никогда не обсуждался, даже на уровне гипотезы. Про родство с белорусами статьи были — это да, на основе сходства языка. Про родство с поляками не говорил никто. По простой причине, которая очевидна для любого вменяемого человека, осилившего хотя бы школьный курс истории. Важнейший стержень, на котором держится национальный дух польского народа — католическая вера. Поэтому даже коммунисты, находясь у власти в Польше, никогда не трогали церковь и всегда относились к ней с уважением. Тудовляне исповедовали православие, что никем не ставится под сомнение. Уже исходя из этого, говорить о каком-то родстве тудовлян с поляками не приходится.
Можно было бы отнестись к идее «признать тудовлян поляками» просто как к бреду глупого человека. Но, к сожалению, петиция содержит ясную политическую направленность и активно поддерживается на политизированных ресурсах, вполне понятных по духу. Мы видим набирающую силу кампанию деструктивных сил, решивших разыграть националистическую карту на памяти о давно ушедшем от нас народе.
Тудовляне жили здесь и оставили свой след на Оленинской земле. Их потомки составляют значительную часть сегодняшних оленинцев. Но это наше далекое прошлое, которое не может быть инструментом текущей политики, и тем более его нельзя превращать в знамя для раскачивания ситуации в районе.
Тудовлян надо помнить и изучать, уважая наше прошлое, а не устраивая политическую клоунаду на этой памяти.
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