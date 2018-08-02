Всё под снос: вице-спикер свердловского ЗакСо рассказал о будущем горожан

В екатеринбургской администрации 2 августа продолжились собеседования с кандидатами на пост мэра уральской столицы. Каждому из них дается 15 минут на выступление — для презентации своей программы и плана развития Екатеринбурга . После члены комиссии задают вопросы соискателям, передает "Уралинформбюро"

Один из кандидатов на пост мэра, вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков рассказал присутствующим о сложившихся тенденциях в Екатеринбурге, которые необходимо учитывать при подготовке стратегического плана.

"Первая тенденция — идет старение населения. Вторая — усиливается зависимость здоровья и жизни горожан от социальных стрессов. Третья — автомобилизация. Большинство улиц города были запроектированы в 40-е годы прошлого века, и город просто разрывается машинами", — подчеркнул Маслаков.

Он затронул и жилищный аспект, отметив, что у столицы Урала есть возможности для того, чтобы ликвидировать все ветхое жилье за 3-4 года: «Принцип нуля должен работать. Все, что можно снести, надо убрать», — сказал Виктор Маслаков.

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По словам Маслакова, в Екатеринбурге есть неплохая инфраструктура для детей и молодежи, а вот для людей старшего поколения — ее нет: «Для них нет мест для проведения досуга, соответствующих медучреждений, торговых центров. Это нужно будет делать — строить город по принципу трех поколений, а не двух».

Кандидат в мэры Екатеринбурга уверен, что в городе должно быть больше пространств для проведения массовых мероприятий и реализации потребностей горожан в спорте и культуре: «В Екатеринбурге надо сделать жизнь счастливой, красивой. Заниматься не точечной, а массовой реабилитацией горожан».

При этом, по мнению вице-спикера ЗакСо, рассчитывать только на бюджет как на источник развития и бесконечно его «щипать», нельзя. «Бюджет имеет свой предел, мы его практически достигли. Должен быть принцип партнерства. Деньги не в налогах, а в совместных проектах с бизнесом. Благодаря им можно решить основные городские проблемы», — заключил кандидат.