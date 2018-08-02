Почти каждый второй аттракцион в Крыму небезопасен

Рейды прошли в приморских городах, где большой наплыв отдыхающих. И целое море развлечений на воде. В разгар пляжного сезона, катания на батутах, скутерах, аквапарки — самые востребованные. Но почти все владельцы аттракционов не имеют разрешительных документов.

Керчь . Маленькая девочка стоит на краю десятиметровой металлической вышки. Она долго не решается прыгнуть вниз в воду, несколько раз отступает, но зеваки, а среди них большинство взрослые люди, требуют зрелищ. Этот случай разделил интернет общественность. Одних восхищает поступок юной девочки, другие возмущены поведением взрослых.

Даниле 15 лет, он сам уже не раз прыгал с этой вышки и знает, как это может быть опасно.

— Можно упасть и убиться, а можно упасть нормально, — говорит Даниил.

Но спасатели, работающие на этой водной станции, ничего страшного не видят.

— Опасного у нас ничего здесь нет. Да, конечно у нас на вышке ограничения, то есть по возрасту, но у нас были с этой девочкой родители и стояли два спасателя, то есть спасатели разрешили ей, так как все-таки первый раз эта девочка решилась, — уверен администратор водной станции Олег Калинцев.

Непрофессионализм персонала обеспечивающего безопасность отдыхающих на аттракционах, вообще основная проблема крымских курортов, говорят эксперты. Спасатели часто сквозь пальцы смотрят на выходки туристов или просто не знают четких правил техники безопасности на аттракционах.

Еще одна проблема — в принципе отсутствие разрешения на работу аттракциона. Каждый владелец батута, банана или например колеса обозрения должен постоянно следить за состоянием техники и перед началом сезона озадачиться получением специального документа, разрешающего эксплуатацию аттракциона. Во время проверок выясняется — правила соблюдают единицы. Вот, например, батут есть, туристы плещутся, а персонал вдруг исчез.

— Спасателей мы здесь не наблюдаем, — делится впечатлениями журналист.

— К сожалению, да. Люди боятся камер в наше время, — говорит начальник отдела развития предпринимательства торговли и курортов Администрации Сакского района Алексей Юдаев.

А это еще одна головная боль Ростехнадзора . Гонщики на арендованных квадроциклах. Туристы без прав и часто навеселе — мчатся прямо по пляжу.

— Выбежит человек или ребенок, а затормозить не получится. Это опасно. Для них предназначено вне населенных пунктов бездорожье, — считает главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по РК Денис Сербат.

Такие рейды проходят регулярно. Статистика удручает: нарушений — масса. Например, в Коктебеле без документов работает каждый второй аттракцион, в Алуште — вообще каждый первый. Относительный порядок разве что в крупных развлекательных парках.

— Вот разрешительный талон, где указан номер, дата до какого числа он действует, кому принадлежит. Такие талоны выдают на каждый отдельный аттракцион, — говорит посетитель аттракциона.

Отдыхающим этого аквапарка повезло, тут все в порядке и с аттракционами и с документацией. Но туристам советуют и самим задуматься о собственной безопасности.

— Вы спрашиваете разрешающие документы на использование этих аттракционов, поинтересовался корреспондент у отдыхающих.

— Нет.

— А почему? А не знаю, как-то кажется, что должен у них быть.