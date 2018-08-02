Северодвинские депутаты забраковали референдум по мусорному полигону под Рикасихой

Не соответствует требованиям областного законодательства — такой вердикт вынесли северодвинские депутаты активистам, которые предложили провести «мусорный» референдум. Против была и прокуратура , народные избранники ее позицию поддержали.

Никому не хочется жить на помойке

Заявленный для референдума вопрос звучал так: «Согласны ли Вы с размещением мусоросортировочного, мусороперерабатывающего производства, полигона ТБО (твердо бытовые отходы), полигона ТКУ (твердо коммунальные отходы) на территории бывшей воинской части в посёлке Рикасиха вблизи СНТ „Полярные Зори“ и СНТ „Теремок“ и на территории, прилегающей к воинской части?»

-Организация деятельности по накоплению, сбору и захоронению отходов относится к полномочиям региона, а не муниципального образования Северодвинск . Более того, вопрос о референдуме должен быть сформулирован так, чтобы исключалась возможность его двоякого толкования, а население могло дать однозначный ответ — да или нет, — пояснили в городской прокуратуре.