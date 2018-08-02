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Северодвинские депутаты забраковали референдум по мусорному полигону под Рикасихой
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Северодвинские депутаты забраковали референдум по мусорному полигону под Рикасихой 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Не соответствует требованиям областного законодательства — такой вердикт вынесли северодвинские депутаты активистам, которые предложили провести «мусорный» референдум. Против была и прокуратура, народные избранники ее позицию поддержали.
Никому не хочется жить на помойке
Заявленный для референдума вопрос звучал так: «Согласны ли Вы с размещением мусоросортировочного, мусороперерабатывающего производства, полигона ТБО (твердо бытовые отходы), полигона ТКУ (твердо коммунальные отходы) на территории бывшей воинской части в посёлке Рикасиха вблизи СНТ „Полярные Зори“ и СНТ „Теремок“ и на территории, прилегающей к воинской части?»
-Организация деятельности по накоплению, сбору и захоронению отходов относится к полномочиям региона, а не муниципального образования Северодвинск. Более того, вопрос о референдуме должен быть сформулирован так, чтобы исключалась возможность его двоякого толкования, а население могло дать однозначный ответ — да или нет, — пояснили в городской прокуратуре.
В конце июля в Северодвинске прошел митинг против строительства полигона размером с сорок футбольных полей. Северодвинцы голосуют против его строительства на общественных слушаниях, уже не раз обращались в областную администрацию, и даже писали о происходящем Владимиру Путину. Но пока переубедить власть не получается.
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