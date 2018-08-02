Ландо захотел за счет бюджета отправить членов ОП за границу 

Глава Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо захотел отправить своих коллег по общественной работе за бюджетный счет в заграничные командировки. Вопросом таких поездок председатель ОП заинтересовался вчера, 1 августа, на заседании рабочей группы, посвященной выборам 9 сентября, пишет«Общественное мнение».
Сначала, сообщают журналисты, депутат гордумы Сергей Наумов предложил работать над повышением явки, так как «чувствуется усталость населения» от прошедших в течение трех последних лет выборов разного уровня.
На это выступающие заметили, что повышение интереса населения к выборам чревато. Так, активное привлечение студентов к голосованию 18 марта на выборах президента привело к росту на таких избирательных участках числа голосов не за Владимира Путина, а за Ксению Собчак.
Затем перед саратовцами выступил член ОП РФ Максим Григорьев, который рассказал, что только что прилетел с выборов в Камбодже, а до этого побывал в Великобритании.
«Ландо заинтересовался и спросил, нельзя ли расширить закон, чтобы не только федеральных, но и саратовских общественников направляли в другие страны, — информирует «ОМ». — Ландо ответили, что он может хоть сейчас отправляться на предстоящие выборы в Киргизию, Таджикистан, Афганистан и Сирию. Неизвестно, эти ли страны Ландо имел в виду, но после их перечисления его энтузиазм заметно утих».