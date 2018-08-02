Суд назначил компенсацию за сорванные судэкспертами поминки

Архангельской области суд взыскал компенсацию в пользу женщины, родственника которой похоронили без ее ведома как «невостребованного».

Жительница Архангельска была официальным опекуном своего 62-летнего дяди. В июле прошлого года, когда она была в отъезде, ее муж не смог дозвониться до пожилого родственника. После вскрытия дверей полицией оказалось, что мужчина скончался от инфаркта.

Женщина взяла на себя организацию похорон, созвонилась с занимающимся этим МУП «Специализированный трест по обслуживанию населения» и согласовала дату и место захоронения. Через несколько дней, после возвращения в Архангельск в конце июля племянница заключила с «Спецтрестом» договор на оказание ритуальных услуг, внесла оплату в сумме 18 225,30 руб., пригласила близких на прощание с покойным. МУП обязалось оказать услуги по захоронению мужчины на конкретном кладбище, выкопать могилу, предоставить стойки под гроб на кладбище, осуществить переноску гроба, установить крест, деревянный памятник.

Однако накануне похорон, которые должны были состояться 1 августа, женщине сообщили, что ее дядя уже несколько дней назад, еще за день до заключения с нею договора, был захоронен на другом кладбище в секторе для «невостребованных» покойных. По просьбе женщины «Спецтрест» поначалу согласился перезахоронить мужчину на другом кладбище, однако позже отказал в этом, предложив перенести могилу на другой участок того же кладбища, от чего племянница отказалась. Прощание с покойным пришлось отменить.

«Спецтрест» вернул племяннице уплаченные по договору деньги. Однако женщина подала иск к предприятию в Октябрьский районный суд Архангельска о взыскании компенсации морального вреда. Она указала, что «Спецтрест» заключил с ней заведомо неисполнимый договор, поскольку на момент его заключения покойный был уже захоронен. Из-за действий МУП истица лишена возможности исполнить волеизъявление умершего о захоронении его на определенном кладбище, провести обряд прощания и захоронения, она испытала сильный стресс и до настоящего времени переживает произошедшее.

Представитель МУП с иском не согласилась, указав, что умерший считался невостребованным по распоряжению третьего лица. По информации местных СМИ, «Спецтрест» ссылался на бюро судмедэкспертизы, которое потребовало забрать тело как невостребованное. Однако само бюро полностью согласилось с исковыми требованиями племянницы, указав, что, если бы МУП уведомил его о том, что данное тело не является невостребованным, судмедэкспертиза не стала бы подавать такую заявку.

В результате суд пришел к выводу, что «Спецтрест» заключил договор с истицей при заведомом отсутствии возможности его исполнения, лишил родственников прав на прощание с близким человеком, захоронение и исполнение волеизъявления умершего, в результате чего истице были причинены стресс и страдания. С МУП в пользу истицы взыскано 20 000 руб. в счет компенсации морального вреда и 10 000 руб. штрафа за нарушение закона о правах потребителя. Отдельным определением суда в пользу истицы взысканы расходы на услуги представителя в 26 500 руб. Архангельский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил эти решения без изменений.