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Часть Заводского района до полуночи осталась без воды
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Часть Заводского района до полуночи осталась без воды 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 2 августа, в Заводском районе проводятся масштабные отключения холодного водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», до полуночи ремонтные бригады будут устранять повреждение на водоводе у дома №2 по улице Чернышевского.
Из-за этого ограничена подача воды в дома по Чернышевского от Заводской до Новоузенской, по 4-му Чернышевскому проезду, по улицам Заводской и 1-й Заводской, Большой Садовой (от берега Волги до Чернышевского), Береговой, 1-му, 2-му, 4-му и 7-му Береговым проездам, 2-му Мельничному проезду, 1-му — 6-му Волжским проездам, 3-му Дегтярному проезду и в дом №1/13 по Дегтярной площади.
Напомним, также сегодня плановые отключения холодного водоснабжения проводятсяв Ленинском и Кировском районах города.
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