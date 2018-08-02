Часть Заводского района до полуночи осталась без воды

Сегодня, 2 августа, в Заводском районе проводятся масштабные отключения холодного водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», до полуночи ремонтные бригады будут устранять повреждение на водоводе у дома №2 по улице Чернышевского.

Из-за этого ограничена подача воды в дома по Чернышевского от Заводской до Новоузенской, по 4-му Чернышевскому проезду, по улицам Заводской и 1-й Заводской, Большой Садовой (от берега Волги до Чернышевского), Береговой, 1-му, 2-му, 4-му и 7-му Береговым проездам, 2-му Мельничному проезду, 1-му — 6-му Волжским проездам, 3-му Дегтярному проезду и в дом №1/13 по Дегтярной площади.

Напомним, также сегодня плановые отключения холодного водоснабжения проводятсяв Ленинском и Кировском районах города.