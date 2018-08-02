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Ремонт подъездов проведут в Десеновском
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Ремонт подъездов проведут в Десеновском 

Префектура ТиНАО города Москвы 55 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты проведут ремонт подъездов многоквартирных домов в поселении Десеновское. Об этом стало известно 2 августа.
— На территории поселения представители подрядной компании проводят масштабные работы по реконструкции и благоустройству объектов жилищного фонда. В настоящее время специалисты приступили к замене отопительных приборов, светильников и выключателей по следующему адресу: улица 1-я Ватутинская, дома №13 и №17, — рассказали в отделе благоустройства администрации поселения Десеновское.
Кроме этого, стены и потолки приведут в порядок в другом жилом здании. Объект находится по адресу: улица Дмитрия Кабалевского, дом №20. Специалисты планируют завершить работы по реставрации подъездов до 8 августа.
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