10 шаблонов таблиц Google, которые пригодятся вашему стартапу

Шаблоны для финансов

Счет

В зависимости от того, на каком этапе роста находится ваш стартап и какие услуги вы оказываете, вы наверняка выставляете счета. Благодаря этому шаблону счет получается очень простым: в нем есть место для всей необходимой информации и он выглядит более профессионально, чем обычная таблица. Шаблон можно настроить под себя и выбрать тему, которая будет хорошо сочетаться с вашим брендом. Годовой бюджет компании

На самом деле этот шаблон не такой сложный, каким может показаться. Внизу есть вкладки: Настройка, Доходы, Расходы, Сводка. В каждой из них есть несколько подкатегорий. Например, в «Расходах» есть все — от налогов и страховки до командировок и привлечения клиентов. В последней вкладке «Сводка» автоматически рассчитывается остаток на конец каждого месяца. Этот шаблон отлично подойдет, если у вас плавающий бюджет, для которого нужна тонкая настройка.

Финансовый отчет

Шаблон финансового отчета — универсальное средство для отслеживания всех транзакций, прибыли и расходов. Во вкладке «Прибыль и убытки» автоматически подсчитывается прибыль, убытки и расходы на год. В ней же отображается процент темпа роста. Шаблон значительно облегчит вам работу и снизит шансы на ошибку.

Шаблоны для аналитики

Схема трафика сайта

Если нужно анализировать веб-трафик с помощью Google Analytics, то этот шаблон поможет собрать все данные в один отчет и сэкономить время. Лучше использовать его вместе с расширением Supermetrics Google Sheets — так вы сможете отследить больше данных.

Отчет о платном трафике

Шаблон автоматически собирает данные о платных источниках из Google Analytics и показывает всю важную информацию на графике, включая процент целевой конверсии, общее количество трафика и показатель отказа. Шаблон можно настроить так, чтобы он сравнивал данные за разные временные промежутки, от разных каналов или сегментов. Лучшее средства для анализа эффективности платного трафика. Шаблоны для работы с клиентами

CRM Для того чтобы организовать контакты и автоматизировать процесс продаж и маркетинга, вам понадобится CRM-система. Но если у вас стартап, вам могут не пригодиться все ее функции. Для начала можно воспользоваться этим шаблоном — он сохраняет все данные автоматически, так что вы никогда их не потеряете. В такой системе можно работать вместе с коллегами, что поможет совместной работе между отделами продаж и маркетинга.

Шаблоны для управления проектом

Таймлайн проекта

Неважно, первый ли это ваш крупный проект или вы занимаетесь проектами уже несколько лет, этот шаблон пригодится, если вам нужно расписать каждый этап. Шаблон помогает визуально разбить проект на мелкие части, благодаря чему будет проще выделить и распределить задачи. Отслеживание проекта

Наверняка ваш стартап работает сразу с несколькими проектами — в таком случае вас выручит этот шаблон. Он позволяет распределять проекты по категориям по дате, результатам, статусу, стоимости и часам. Самое главное — можно задать каждому проекту свой приоритет, а благодаря простой визуализации придется меньше тратить время на выбор самой важной задачи. Таймлайн проведения мероприятий

Собираетесь провести первую конференцию или встречу с пользователями? Воспользуйтесь этим шаблоном. В нем есть категории, о которых вы могли забыть, например, местный маркетинг, PR и интернет. Есть и самые разные подкатегории — от email-рассылок до изучения результатов. Диаграмма Ганта

Если ваши менеджеры по продукту ей не пользуются, то зря. Шаблон этой диаграммы помогает без труда составить график работ по проекту. Вы можете визуализировать каждый шаг и эффективно распределять важные задачи — отметить нужного исполнителя на диаграмме проще и быстрее, чем писать ему письмо. А благодаря возможности делиться диаграммой с коллегами все участники проекта смогут находиться на одной странице и видеть, как продвигается дело. Источник.

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