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Музейный комплекс под открытым небом создадут на месте средневекового поселения на Ямале
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Музейный комплекс под открытым небом создадут на месте средневекового поселения на Ямале 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Музейно-этнографический комплекс создадут в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на месте средневекового поселения, где сейчас проводятся археологические раскопки. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель директора краеведческого музея Лабытнанги Оксана Дзюман.
"Миссия будущего музейно-этнографического комплекса под открытым небом — представлять город Лабытнанги, быть его «визитной карточкой», обеспечивать внутреннюю культурную связанность и идентичность региона и его населения. Мы хотим предложить для туристов новые многодневные и событийные туры. Сейчас на месте будущего музея проходят раскопки, здесь находится поселение «Комяцкая деревня», имеющее культурные слои раннего средневековья и эпохи энеолита — раннего бронзового века", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в турпакеты войдут экскурсии по музею, рыбалка, пешие и водные прогулки, вечерние концерты фольклорного коллектива и многое другое. «Что касается историко-этнографической экспозиции, то она не будет статичной, существуют способы „заставить“ картинку двигаться — историческая реконструкция, обряды, фольклор. Также здесь будут арт-резиденции, в которых могли бы проводиться мастер-классы и пленэры», — уточнила Дзюман.
"Комяцкая деревня" считается прародителем города Лабытнанги, исторически здесь проживали как ханты, так и коми. В 2005 году в ходе археологической разведки в городе было выявлено поселение, где обнаружили древние предметы быта. В 2017 году городская администрация провела голосование по определению дальнейшей судьбы поселения, в ходе которого большинство жителей поддержали идею местного краеведческого музея о сохранении и восстановлении деревни.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года ЯНАО посетили порядка 86 тыс. туристов. По итогам 2017 года турпоток в регион увеличился на 15%, составив более 140 тыс. человек. По предварительным подсчетам, ЯНАО посетили около 3 тыс. иностранцев из 25 стран, в частности из Швейцарии, Германии, Австралии, США, Великобритании, Бельгии, Канады, Индии, Словении и Китая.
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