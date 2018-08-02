Музейный комплекс под открытым небом создадут на месте средневекового поселения на Ямале

"Миссия будущего музейно-этнографического комплекса под открытым небом — представлять город Лабытнанги, быть его «визитной карточкой», обеспечивать внутреннюю культурную связанность и идентичность региона и его населения. Мы хотим предложить для туристов новые многодневные и событийные туры. Сейчас на месте будущего музея проходят раскопки, здесь находится поселение «Комяцкая деревня», имеющее культурные слои раннего средневековья и эпохи энеолита — раннего бронзового века", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в турпакеты войдут экскурсии по музею, рыбалка, пешие и водные прогулки, вечерние концерты фольклорного коллектива и многое другое. «Что касается историко-этнографической экспозиции, то она не будет статичной, существуют способы „заставить“ картинку двигаться — историческая реконструкция, обряды, фольклор. Также здесь будут арт-резиденции, в которых могли бы проводиться мастер-классы и пленэры», — уточнила Дзюман.

"Комяцкая деревня" считается прародителем города Лабытнанги, исторически здесь проживали как ханты, так и коми. В 2005 году в ходе археологической разведки в городе было выявлено поселение, где обнаружили древние предметы быта. В 2017 году городская администрация провела голосование по определению дальнейшей судьбы поселения, в ходе которого большинство жителей поддержали идею местного краеведческого музея о сохранении и восстановлении деревни.