Муромский прокомментировал затянувшийся ремонт Васильевской

Накануне, 1 августа, в Советском районе Орла состоялась встреча врио губернатора Андрея Клычкова с жителями города. Среди прочих был задан вопрос о продолжении ремонта одной из самых оживленных улиц — Васильевской. Пояснил ситуацию сити-менеджер Александр Муромский

«Перед нами стоял выбор: расторгнуть контракт с подрядчиком, который не справился с ремонтом в оговоренный срок до 1 августа, либо дать ему шанс завершить работы, — отметил глава администрации Орла Александр Муромский. — На настоящий момент «ДорСтройТехСервис» получил кредит, который позволит им уже сегодня ночью выйти на объект».

Работы на объекте начались в середине мая. Старый асфальт срезали быстро и приступили к ремонту люков, которых на улице около 80 штук. Рабочих на улице видели не очень часто, поэтому езда по разрытой улице от месяца к месяцу все больше раздражала автовладельцев.

Параллельно «ДорСтройТехСервис» работал на четырех объектах. Помимо Васильевской у компании Карачевская (от 2-й Посадской до Колхозной), 2-я Пушкарная (от Мостовой до Колхозной), Комсомольская (съезды от Авиационной до Кромской).