Ещё
Муромский прокомментировал затянувшийся ремонт Васильевской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муромский прокомментировал затянувшийся ремонт Васильевской 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 1 августа, в Советском районе Орла состоялась встреча врио губернатора Андрея Клычкова с жителями города. Среди прочих был задан вопрос о продолжении ремонта одной из самых оживленных улиц — Васильевской. Пояснил ситуацию сити-менеджер Александр Муромский.
«Перед нами стоял выбор: расторгнуть контракт с подрядчиком, который не справился с ремонтом в оговоренный срок до 1 августа, либо дать ему шанс завершить работы, — отметил глава администрации Орла Александр Муромский. — На настоящий момент «ДорСтройТехСервис» получил кредит, который позволит им уже сегодня ночью выйти на объект».
Работы на объекте начались в середине мая. Старый асфальт срезали быстро и приступили к ремонту люков, которых на улице около 80 штук. Рабочих на улице видели не очень часто, поэтому езда по разрытой улице от месяца к месяцу все больше раздражала автовладельцев.
Параллельно «ДорСтройТехСервис» работал на четырех объектах. Помимо Васильевской у компании Карачевская (от 2-й Посадской до Колхозной), 2-я Пушкарная (от Мостовой до Колхозной), Комсомольская (съезды от Авиационной до Кромской).
Сообщение Муромский прокомментировал затянувшийся ремонт Васильевской появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Совещание Совбеза: в центре Орла запретят проезд и стоянку В Орле два дня будут праздновать «Орловское лето» В Орле разыскивают пропавшего мужчину из Брянска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет82
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение