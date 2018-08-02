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Выборгский трамвай готов к торжественному открытию
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Выборгский трамвай готов к торжественному открытию 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
3 августа в 10 утра в Выборге пройдет церемония торжественного открытия памятника выборгскому трамваю, который жители города ждут с осени прошлого года.
За это время был разбит новый сквер и создана точная копия трамвая, который ходил в Выборге в 1912 году. Также изготовлены две скульптуры: вагоновожатый и мальчишка-безбилетник.
Напомним, решение о возвращении спустя 60 лет на улицы Выборга трамвая, было принято еще в сентябре 2017 года. В середине января ivbg.ru публиковал фотографии эскизов и макета будущего проекта. В итоге памятник откроют к празднованию дня рождения Ленобласти, которое пройдет в Выборге 4 августа 2018 года.
Но на этом радостные мероприятия 3 августа не закончатся, в 11.00 состоится торжественное открытие скульптурной композиции: «Рыцари и Дама сердца» в парке Ленина со стороны Рыночной площади, которую подарила компания АО «ЛОЭСК» Выборгу в честь 91-й годовщины образования Ленобласти.
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