Выборгский трамвай готов к торжественному открытию

3 августа в 10 утра в Выборге пройдет церемония торжественного открытия памятника выборгскому трамваю, который жители города ждут с осени прошлого года.

За это время был разбит новый сквер и создана точная копия трамвая, который ходил в Выборге в 1912 году. Также изготовлены две скульптуры: вагоновожатый и мальчишка-безбилетник.

Напомним, решение о возвращении спустя 60 лет на улицы Выборга трамвая, было принято еще в сентябре 2017 года. В середине января ivbg.ru публиковал фотографии эскизов и макета будущего проекта. В итоге памятник откроют к празднованию дня рождения Ленобласти , которое пройдет в Выборге 4 августа 2018 года.

Но на этом радостные мероприятия 3 августа не закончатся, в 11.00 состоится торжественное открытие скульптурной композиции: «Рыцари и Дама сердца» в парке Ленина со стороны Рыночной площади, которую подарила компания АО «ЛОЭСК» Выборгу в честь 91-й годовщины образования Ленобласти.