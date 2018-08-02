Блокчейн-компания Bitfury арендовала офис в «Москва-Сити» 

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Блокчейн-компания Bitfury арендовала офис в небоскребе «Меркурий Тауэр» в деловом центре «Москва-Сити», сообщил консультант сделки Cushman & Wakefield.
Сейчас Bitfury Group занимает помещение в Cabinet Lounge в районе Лубянки.
Переезд в «Меркурий Тауэр» намечен на сентябрь, говорится в сообщении консалтинговой компании.
Bitfury — блокчейн-компания, крупный промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с биткоином. Основана в 2011 году уроженцем Латвии Валерием Вавиловым. Офисы компании расположены в Сан-Франциско, Вашингтоне Гонконге, Лондоне и Амстердаме, дата-центры — в Исландии и Грузии. Российское представительство открылось в декабре 2017 года.