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Блокчейн-компания Bitfury арендовала офис в «Москва-Сити»
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Блокчейн-компания Bitfury арендовала офис в «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Блокчейн-компания Bitfury арендовала офис в небоскребе «Меркурий Тауэр» в деловом центре «Москва-Сити», сообщил консультант сделки Cushman & Wakefield.
Сейчас Bitfury Group занимает помещение в Cabinet Lounge в районе Лубянки.
Переезд в «Меркурий Тауэр» намечен на сентябрь, говорится в сообщении консалтинговой компании.
Bitfury — блокчейн-компания, крупный промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с биткоином. Основана в 2011 году уроженцем Латвии Валерием Вавиловым. Офисы компании расположены в Сан-Франциско, Вашингтоне Гонконге, Лондоне и Амстердаме, дата-центры — в Исландии и Грузии. Российское представительство открылось в декабре 2017 года.
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