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Меланию Трамп подняли на смех за работу на огороде
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Меланию Трамп подняли на смех за работу на огороде 

Мир24 1 час назад
Американские пользователи соцсетей не упустили возможность посмеяться над супругой президента США Дональда Трампа Меланией, обнаружив в твиттере ее фотографии, сделанные возле огородных грядок у Белого дома.
Самые внимательные уличили первую леди в том, что она появилась на сельхозработах в дорогой рубашке и новеньких кедах Converse. Это дало им повод лишний раз порассуждать о реальной дистанции между властью и народом.
Неестественной нашли и позу, в которой фотограф запечатлел огородницу. «Убеждена, что бариста видит меня такой, когда я кладу деньги в банку для чаевых», — написала одна из пользовательниц.
“I love the outdoors. ” pic.twitter.com/gZ002fdqKf
— Jess Dweck (@TheDweck) 31 июля 2018 г.
Фото стало богатым материалом для фотожаб. Одной из самых популярных карикатур тут же стал коллаж, на котором Мелания изображена в компании с Майклом Джексоном.
Who's Bad (At Gardening)?#MichaelJackson #MelaniaTrump #Melania #Trump pic.twitter.com/0j2uY6Lnxz
— Raul Carvajal (@NycAnarchy) 31 июля 2018 г.
В июне Трампу пришлось давать публичные объяснения по поводу своих отношений с женой. «Мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас. У нас никогда не было такого времени, как сейчас», — заверил он всех заинтересованных на встрече со сторонниками в штате Южная Каролина. Он раскритиковал СМИ, которые во время операции на почках у Мелании писали, что она будто бы сделала себе подтяжку лица и уехала в Нью-Йорк или Виргинию, оставив мужа.
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