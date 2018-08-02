Ещё
Большинство проверенных за полгода МУПов Подмосковья не допускает нарушений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство проверенных за полгода МУПов Подмосковья не допускает нарушений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 77 муниципальных предприятий Подмосковья за полгода выявила нарушения только в 15 ведомствах, сообщает министерство имущественных отношений Московской области.
right"В первой половине года проведен аудит 77 предприятий из 176, и получены результаты: 62 предприятия получили положительные заключения, а по бухгалтерской отчетности 15 МУПов у аудиторов были замечания. Аудиторские проверки предприятий и хозобществ помогают найти слабые места и избежать возможных рисков в будущем", — цитирует пресс-служба главу министерства Андрея Аверкиева.
В сообщении отмечается, что аудиторская проверка проводилась в рамках повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом. Кроме того, с этой же целью в Подмосковье сокращаются неэффективные ведомства.
"В рамках оптимизации… с начала года упразднено 112 Муниципальных унитарных предприятий", — говорится в сообщении.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета43
Королеву красоты убили на глазах у туристов14
У России таких ракет нет. И не будет132
Украинские военные заявили о масштабном «котле»205
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона177
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение