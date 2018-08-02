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Екатеринбуржцы пройдут «Бажовскую версту»
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Екатеринбуржцы пройдут «Бажовскую версту» 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
20, 27 и 32 километра пройдут участники пятой пешей прогулки «Бажовская верста», также предусмотрен пятикилометровый маршрут для маленьких участников. Прогулка состоится 2 сентября в природном парке «Бажовские места»
«На Среднем Урале продолжается сезон активного отдыха, очень важно, что все больше людей проявляют к нему интерес, и мы поддерживаем наши подведомственные учреждения в организации подобных мероприятий. Такие прогулки позволяют посетить интересные места, лучше узнать свою родину, а также формируют бережное отношение к природе у подрастающего поколения», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Организаторы дорабатывают маршруты.
Напомним, в прошлом году участие приняли 1,4 тысячи человек, среди них жители Екатеринбурга, школьники Свердловской области и туристы из соседних регионов.
В этом году участникам предложено четыре маршрута
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