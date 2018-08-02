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Коттеджный поселок у моря в Махачкале снесут как самострой
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Коттеджный поселок у моря в Махачкале снесут как самострой 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Кировский суд Махачкалы признал незаконно возведенными коттеджи в районе Караман-7 на берегу Каспийского моря и обязал снести все постройки.
В ходе проверки прокуратора Кировского района Махачкалы установила, что региональное управление Росимущества заключило с местным жителем договор аренды более 10 тысяч квадратных метров в районе Караман-7, находившихся в федеральной собственности. Затем арендатор передал этот участок в субаренду семи лицам.
Ранее по решению суда договор аренды признали недействительным, поскольку он был заключен без проведения аукциона, что является нарушением закона. При этом договоры субаренды не были расторгнуты, и сейчас на спорном участке построены коттеджи.
Все материалы по этому делу прокуратура направила в суд с требованием обязать субарендаторов освободить земельные участки. Верховный суд Дагестана требования поддержал в полном объеме.
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