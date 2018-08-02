Коттеджный поселок у моря в Махачкале снесут как самострой

Кировский суд Махачкалы признал незаконно возведенными коттеджи в районе Караман-7 на берегу Каспийского моря и обязал снести все постройки.

В ходе проверки прокуратора Кировского района Махачкалы установила, что региональное управление Росимущества заключило с местным жителем договор аренды более 10 тысяч квадратных метров в районе Караман-7, находившихся в федеральной собственности. Затем арендатор передал этот участок в субаренду семи лицам.

Ранее по решению суда договор аренды признали недействительным, поскольку он был заключен без проведения аукциона, что является нарушением закона. При этом договоры субаренды не были расторгнуты, и сейчас на спорном участке построены коттеджи.