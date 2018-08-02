Покупка роскошного авто обошлась Тимуру Родригезу в копеечку

По некоторым данным, артист и один из самых востребованных певцов Тимур Родригез приобрел новую машину — Infiniti QX80. Шоумен не привык экономить на себе и своих близких. Родригез может позволить себе дорогостоящие покупки, так как работает на износ, выкладываясь по-полной на частных вечеринках и корпоративах.

«Приехала, красавица моя!» — написал в своем микроблоге музыкант, опубликовав фото, на котором он позирует на фоне роскошного авто. Покупка машины представительского класса обошлась Тимуру Родригезу в копеечку. Артист заплатил более четырех миллионов рублей, и остался доволен своей приобретением.

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К слову, месяцем ранее, дорогостоящим автомобилем похвасталась и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич . Актриса не стесняет себя в тратах и не раз подвергалась критике из-за своей любви к роскоши.

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Анна Хилькевич выложила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует на фоне роскошного автомобиля стоимостью 4 млн рублей, и сообщила, что в семье «случилось пополнение». Подписчики тут же принялись обсуждать, что нужно делать, чтобы иметь возможность приобретать подобные машины. Они обрушились на Хилькевич с оскорбительными комментариями, отмечая, что им, работающим, и не снятся такие приобретения.