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Почетный гражданин Вологды Александр Коршунов отмечает юбилейный день рождения
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Почетный гражданин Вологды Александр Коршунов отмечает юбилейный день рождения 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
2 августа юбилейный день рождения отмечает Почетный гражданин города Вологды, член Совета директоров АО «ВОМЗ» Александр Коршунов.
Александр Иванович родился в 1953 году в Вологде. В 1975 году окончил Вологодский политехнический институт, 1986 году — Московский институт управления. Является кандидатом технических наук.
Трудовая деятельность Александра Ивановича неразрывно связана с Вологодским оптико-механическим заводом. Благодаря трудолюбию и высоким организаторским качествам прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора предприятия. Под его руководством завод стал одним из наиболее рентабельных предприятий областного центра.
Большое внимание руководитель уделял социальным проектам. В 2010 году АО «ВОМЗ» стал победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в 2011 году — победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности по поддержке семьи.
С 2017 года Александр Иванович входит в состав Общественного совета города Вологды, принимает активное участие в решении важнейших вопросов областного центра в качестве члена Комиссии по вопросам градостроительства и городского хозяйства Совета.
За годы трудовой деятельности Александр Иванович Коршунов отмечен различными наградами, среди которых одна из самых высоких — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
В 2013 году за выдающиеся достижения в машиностроительной отрасли, значительный вклад в реализацию социальных проектов на территории города Вологды Александру Ивановичу присвоено звание Почетного гражданина города Вологды.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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