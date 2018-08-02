Это принтер в кармане! Он прям сам печатает. Обзор Fujifilm Instax SP-3

Это принтер в кармане! Он прям сам печатает. Обзор Fujifilm Instax SP-3Мобильный фотопринтер — это свобода. Свобода превращать неосязаемые пиксели в физический памятный сувенир, который можно подарить на память, украсить свой дом или положить в бумажник, как нас учили в американских боевиках.

В любой момент: на улице, в машине, в парке или в метро сфотографировал человека на смартфон, и тут же подарил настоящую фотокарточку.

Обыкновенный, настольный принтер так не умеет.

Это так круто, что я не вынимаю из рюкзака Fujifilm Instax SP-3 вот уже неделю, несмотря на первоначальный скепсис к этому маленькому гаджету. Вам тоже захочется такой, обещаю.

Зачем вообще нужен мобильный фотопринтер?

В этом сезоне печатная фотография переживает второе рождение. Да и правду сказать: вот сколько у вас фоток в памяти смартфона? У меня например, более 4 000 штук.

Так чего они просто так хранятся в смартфоне-то?

Имея мобильный принтер, можно устроить такой дизайнерский беспредел, что все знакомые будут наперебой спрашивать: как бы и им такое замутить у себя.

Смотрите, что делают с распечатанными фотками те, кто уже в теме:

Не хочешь декорировать свое жилище? Подумай о родственниках!

Да-да, бабушкам и дедушкам точно будет приятнее изучать настоящие фотокарточки, а не щуриться в экран твоего телефона.

Так, что за штука печатает такие фотки?

Эта штука — Instax SP-3 от компании Fujifilm. Новинка ориентирована именно на любителей мобильной фотографии и теплых, ламповых фотокарточек.

Принтер печатает не просто картинку на куске фотобумаги: каждая карточка сама по себе выглядит стильно, будто Инстаграм в реале.

Снимок обрамлён в белую рамку, а на нижнем поле можно собственноручно написать дату или пару теплых слов.

Даже тег можно поставить, для пущей аутентичности.

Размеры Instax SP-3 (129,5 х 114,3 х 43,2 мм) позволяют брать его с собой куда угодно — в рюкзаке много места не займёт.

Зато даже в поле можно сделать удачный кадр, сразу распечатать его и подарить.

Такой сувенир точно оценят девушки, как любимые так и знакомые. Проверено:)

Публикация от @tradledee 8 Июл 2018 в 2:44 PDT Признаюсь, я сто лет не держал в руках настоящие фотографии. Так что сам удивился, как быстро израсходовал пару картриджей, распечатав на Fujifilm Instax SP-3 около 20-ти фоток.

Компания Fujifilm знает толк в мобильной фотографии: уверен, вы неоднократно встречали фотоаппараты этой марки с возможностью моментальной распечатки сделанного кадра.

Но зачем покупать фотоаппарат, если под рукой всегда есть смартфон? Нужен только мобильный фотопринтер, чтобы увековечить удачный кадр в осязаемом виде.

Я не понимаю, почему в курортных городах до сих пор уличные фотографы не используют такую штуку. Уверен, что стильные фотки разлетались бы, как горячие пирожки. Ведь плюсы такого гаджета очевидны:

Не нужна розетка

Легко носить с собой

Не нужно покупать краски

Фотографии печатаются прямо со смартфона

Ну вы понимаете? Нужен только смартфон и желание фотографировать.

Как эта штука работает? Фотки качественные?

Фотопринтер Fujifilm Instax SP-3 использует лазерное экспонирование для создания фото-оттиска на многослойной карточке.

После появления карточки из принтера, в дело вступает свет: благодаря системе проявки instax свет попадает на пигменты, запуская химические реакции; картинка буквально появляется на чистой карточке в течение нескольких минут.

Выглядит эффектно, скажу я вам.

Сам процесс печати занимает всего 13 секунд. Отдельно хочу отметить практически бесшумную работу принтера.

Качество распечатанных фотографий весьма достойное. Осмелюсь заявить, что на данный момент это лучшее, что можно получить от подобных мобильных печатающих устройств, без шуток.

Правда, с чёрно-белыми фотками не всё так радужно: контрастность и четкость оставляет желать лучшего, но можно использовать функции редактирования фоток и подкрутить нужные параметры в специальном приложении instax SHARE, о котором расскажу ниже.

Ретушь, коллажи, подписи к фоткам. Всё это есть в приложении на смартфоне

Чтобы подключить Fujifilm Instax SP-3 к смартфону, нужно скачать приложение instax SHARE, которое распространяется бесплатно и есть как в App Store, так и в Google Play.

Принтер коннектится к смартфону при помощи Wi-Fi. После спаривания можно редактировать контрастность, яркость и цветность фотографий.

Бонусом можно создавать коллажи, выбирая из предустановленных шаблонов или подключить свои аккаунты Instagram, Facebook, Google Photos или Flickr, и печатать фотографии прямо оттуда.

А можно использовать не шаблоны, а собственные фотографии и писать свой текст прямо поверх изображения. Простор для творчества, и всё такое.

Наглядно — в видеоролике:

Удобно, что в приложении показывается количество оставшихся в принтере карточек.

Фотокарточки продаются в магазинах электроники блоками по 10 штук.

Также, можно посмотреть, сколько осталось карточек в принтере визуально: на передней грани Instax SP-3 есть индикатор.

Размер отпечатанных фотографий составляет 800 x 800 точек при плотности изображения 318 DPI. Физический размер одной фотки — 2,4 х 2,4 дюйма или 61 х 61 мм.

Да, если у вас есть фотокамера Fujifilm, вы можете отправлять печатать с неё кадры напрямую, отправляя изображения в приложение instax SHARE.

Список совместимых камер:

X-E3 X-T2/X-T20/GFX50S

X-Pro2/X-T1/X100F

Плюсы такого метода в том, что можно напечатать фотографии, снятые при малой выдержке или изображения еды или цветов с размытым фоном — то есть такие, которые можно получить только с помощью цифровой фотокамеры.

Вердикт: я распечатал 20 фоток, и хочу ещё Мобильный принтер Fujifilm Instax SP-3 ни дня не стоял у меня без дела: распечатал кучу фоток, раздал друзьям и родителям, на память.

Время автономной работы гаджета на высоте: сейчас заряжена уже третья кассета (то есть я распечатал на данный момент ровно 23 фотографии), а аккумулятор и не думает садиться — погасло лишь одно деление из трёх на пиктограмме батарейки.

Производитель утверждает, что без подзарядки можно распечатать 120 снимков, и я склонен в это верить.

Подводя итог, хочу отметить несомненные плюсы фотопринтера Instax SP-3:

качественные фотографии

быстрое время распечатки

удобное приложение для смартфона

отличная автономность

лёгкая замена кассет с фотокарточками

стильный дизайн

В качестве основных минусов отмечу следующие:

цена

фотозависимость

Действительно, сам принтер Fujifilm Instax SP-3 сейчас стоит в рознице около 12 000 руб. Дорого это, или нет — решать вам, но от себя скажу, что с удовольствием купил бы себе такую штуку.

Потому что потратиться один раз, чтобы потом иметь под рукой возможность превратить цифровые фотографии в осязаемый памятный сувенир — бесценно.

Расходные материалы стоят умеренных денег: один картридж с 10-ю карточками в среднем продается за 600-700 рублей. Набор из 2-х картриджей стоит 1290 руб.

Кстати, у Fujifilm есть специальный фотоальбом именно для таких фотографий. Заполнишь такой альбом и крутой памятный подарок для любого события готов.

Искренне рекомендую, ведь перелистывать страницы с фотокарточками доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие.